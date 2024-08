A magyar tini történelmi aranyat nyert tekvandóban. Egér után itt az újabb kicsi lány!

A tekvandósok 67 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében az addig is parádésan szereplő Márton Viviána a világbajnoki ezüstérmes és kétszeres Eb-harmadik szerb Alekszandra Perisiccsel csapott össze. A Spanyolországban élő magyar tekvandós a finálé előtt elárulta, akárcsak a délelőtti meccsei után, az elődöntőt követően a négyórás várakozás alatt is várt rá egy masszázs, kis evés, és sikerült aludnia is kicsit. A 18 éves Viviána egy pillanatra sem ijedt meg nagynevű ellenfelétől, és kiváló teljesítménnyel kezdte a döntőt, az első menetet simán, 7-1-re nyerte, majd a másodikat 4-2-re, így 18 évesen olimpiai bajnok lett! Ezzel megszerezte a magyar küldöttség 15. érmét, illetve az ötödik aranyát.

Márton Viviána a szerb ellenfelét is simán verte a döntőben Fotó: Csudai Sándor

Viviána két rendkívül kiélezett meccs megnyerésével menetelt el az elődöntőig. Előbb ugyanis a kétszeres olimpiai bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbit, majd az amerikai Kristina Teachoutot múlta felül egyaránt három menetben. A négy között az egyik legnehezebb rivális, az első helyen kiemelt, tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok belga Sarah Chaari várt rá, aki az előző körből úgy lépett tovább, hogy két menet alatt egyetlen értékelhető ütést tudott felmutatni.

Nos, a magyar tekvandós ellen sokkal mozgalmasabb meccset vívott, ráadásul a belga nem tudott mit kezdeni a fiatal Viviánával, aki két menetben legyőzte a világbajnokot. A fináléba jutást a sportoló és edzője is hatalmas kiálltással nyugtázta, majd Márton Viviána egy nagyon kedves táncot lejtett a páston. Ezzel a közönség szimpátiáját is megfordította, mivel a bevonuláskor még inkább a belga felé hajlott a publikum, a befejezésnél viszont már a magyar tinédzsert éltette.