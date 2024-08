Márton Viviána őrültségre készülhet, de alszik egyet az olimpiai döntője előtt

A ma este a tekvandósok versenyein a női 67 kilogrammos súlycsoportban olimpiai döntőt vívó Márton Viviána, valamint ikertestvére Márton Luána 2006-ban a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken, Tenerifén születtek. Édesapjuk és édesanyjuk is magyar, Spanyolországban telepedtek le. Mindkét lány tekvandózik, már évek óta Madridban készülnek, s ugyan a spanyolok szerették volna őket honosítani, ettől határozottan elzárkóztak.

Márton Viviána és Márton Luána Forrás: Facebook/Luana Marton

Márton Viviána U21-es és junior Európa-bajnok, s az olimpia előtt testvére számított az eredményesebbnek, hiszen Luána az 57 kilogrammos súlycsoport regnáló világbajnoka, tavaly ő győzött a bakui vb-n. Ám az olimpiai kvótát nem szerezte meg. Most azonban természetesen ő is ott van Párizsban, mint testvére edzőpartnere. Egy nagy poént el is sütött: ha kell, beugrik testvére helyére, úgyse venné senki észre a cserét!

Márton Viviána három győztes meccsel jutott be az olimpiai döntőbe Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Amint arról beszámoltunk, Márton Viviána a 67 klogrammos súlycsoportban három győzelmet aratva jutott be a ma esti döntőbe. Legyőzte a legutóbbi, tokiói olimpia bronzérmesét, az elődöntőben pedig az első helyen kiemelt, világ- és Európa-bajnok belga Sarah Chaari ellen nyert, aki a 189 cetijével egy fejjel magasabb nála. A döntőbe jutást jelentő pontokat Márton Viviána az utolsó pillanatokban szerezte, megfordítva az állást a második menetben 11-10-re.

Márton Viviána a közönség szimpátiáját is megfordította

A fináléba jutást a sportoló és edzője, a finn Suvi Maarika is hatalmas kiáltással nyugtázta, majd Márton Viviána táncot lejtett a páston.

– A végén láttam, hogy alulról van még lehetőségem rúgni egyet, ami szerencsére fel is ment eléggé – mondta az MTI-nek az őrületes befejezésről Márton, aki a találkozó végére nemcsak a második menet állását, hanem a közönség szimpátiáját is megfordította, mivel a bevonuláskor még inkább a belga felé hajlott a publikum, a befejezésnél viszont már a magyar tinédzsert éltette.

– Mindig nagyon motivál, ha a közönség ennyire szeret. Csak csináltam azt, ami a feladatom, nekik pedig ez láthatóan tétszett.

Márton Viviána elárulta, akárcsak a délelőtti meccse után, a most követő négyórás várakozásban is vár rá egy masszázs, kis evés, és talán aludni is tud egy kicsit.

Versenyzőnk a 21.19 órakor kezdődő fináléjában a 19 éves szerb Alekszandra Perisics ellen meccsel az olimpiai aranyért, aki a 2022-es vb-ezüstérmes volt.

Márton Viviánáról az alábbi videóból sok érdekességet is megtudhatunk, azt is, hogy még a tavasszal mit ígért meg, milyen „őrültséget” vállal be, ha olimpiai bajnok lesz. Amikor nyilatkozott, az már eldőlt, hogy a kvalifikációs ranglistáról biztosította a helyét az ötkarikás játékokon.