A korhatáros, sokkoló ünneplés utóélete az olimpián, az atlétanő magyarázatot adott + videó

A birkózóknál gyakori, hogy az olimpiai arany megszerzését ünnepelve a bajnok földhöz vágja a hozzá rohanó edzőjét, de Párizsban ennek a fordítottjára is volt példa, a mester döngölte bele a szőnyegbe a bajnokot. A súlycsoportjában ötödik helyezett Losonczi Dávid még a negyeddöntős sikerét ünnepelte meg egy hatalmas szaltóval, de rajta kívül többen is szaltóztak. S akár azt is mondhatjuk, hogy Alysha Newman kanadai rúdugrónő is egy tornamutatvánnyal, de inkább táncprodukcióval (twerk), még inkább leegyszerűsítve, fenékrázással ünnepelte, amikor 485 centire javította a kanadai rekordot. Egyes tudósítások szerint ez már korhatáros mutatvány volt, ami jó néhány televíziós kommentátort sokkolt, nem tudták, hogy hirtelen hogyan reagáljanak erre az élő adásban. A BBC-nél azt jegyezték meg, hogy ez nem éppen a helyénvaló ünneplés.

Alysha Newman nagy pillanatai. Forrás: X/New York Post

Ez a 485 centis eredmény bronzérmet ért Alysha Newman számára, az ezüstöt ugyancsak 485-tel az amerikai Katie Moon vitte el, az olimpiai bajnok pedig az ausztrál Nina Kennedy lett 490-cel.

– Ez egy nagyon érzelmes pillanat volt a számomra, de akkor még nem volt vége a versenynek. Hirtelen nem tudtam, hogy mit csináljak, sírjak, nevessek vagy mindenkit megcsókoljak? – mondta utóbb Alysha Newman, aki aztán egy negyedik variációt választott.

A CBC Olympics csatornának azt is elárulta, hogy sokat bajlódott sérülésekkel, és meg akarta ijeszteti az edzőit azzal, hogy sérülést színlel – ez látszik is a videókon –, de aztán gyorsan táncolni kezd.

– Ám őszintén mondom, azt nem terveztem, hogy ebből egy twerkelés lesz, ez spontán jött – tette hozzá Newman.

🔥🇫🇷 | Hoe kun je beter je goede sprong vieren dan door te twerken. Alysha Newman is blij met haar nieuwe nationale record. 😃🤩 #Paris2024 #athletics



📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/sfgIygh4EB — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 7, 2024

DIFFERENT ANGLE:



Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/3XpTBYitgi — Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 8, 2024

Alysha Newman nagyon népszerű a közösségi médiában

Ez a spontaneitás abból is fakadhat, hogy a 30 éves a Alysha Newman a felnőtt-tartalmakat kínáló OnlyFans-oldalon is megtalálható, amelyen az előfizetők betekintést nyerhetnek a magánéletébe, és ez tehát erotikus tartalmakat is jelenthet. Newman azonban inkább azt emeli ki, hogy tanácsokat ad a helyes táplálkozásról.

– Természetesen sok embernek van egy bizonyos kliséje, amikor az OnlyFansre gondolnak, és ezeket a véleményeket nem tudom megváltoztatni. De ez a weboldal sok rajongóval összekapcsolt. S nem zavar, hogy mások mit gondolnak erről, az vagyok, aki vagyok, és amit csinálok, azt jól csinálom.

Alysha Newman az Instagramon 645 ezer követővel rendelkezik, de vélhetően ezek többsége sem a táplálkozási tanácsok miatt látogat el az oldalára.