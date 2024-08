Márton Viviána többször is fejbe rúgta ellenfelét, már elődöntős az olimpián!

A Spanyolországban élő és ott készülő, U21-es és junior Európa-bajnok Márton Viviána, az UTE 18 éves versenyzője már a nyolcaddöntőben kemény ellenfelet kapott, a negyedik olimpiáján szereplő, három éve Tokióban és 2016-ban Rio de Janeiróban egyaránt bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbi várt rá. Az első menetet versenyzőnk nyerte meg 6-3-ra, a másodikat a 30 éves afrikai 6-0-ra, de a harmadik, döntő menetet Márton húzta be 3-2-re, így 2-1-re megnyerte a meccset.

Márton Viviána. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Igazából mindegyik menetben ott kellett lenni mentálisan, nem volt szabad hibázni. Végül úgy tűnik, jól bírtam, jobban mint az ellenfelem – nyilatkozta Márton Viviána, akire a negyeddöntőben az amerikai Kristina Teachout várt.

– Még nem mérkőztem vele, de oda fogok állni keményen – ígérte meg versenyzőnk.

Márton Viviána ikertestvére, az 57 kilogrammban vb-címvédő Márton Luána nem szerzett kvótát az olimpiára, de ő is ott van Párizsban, és edzőpartnerként segíti testvérét.

Márton Viviána bejutott az elődöntőbe!

Márton Viviána negyeddöntős ellenfele, az amerikai Teachourt ugyancsak 18 éves, aki a tavalyi Pánamerikai Játékokon bronzérmet szerzett. Az első menetet az első ítélet szerint 5-3-ra az amerikai nyerte, de videózást kértünk, hogy egy hárompontos fejrúgást elfogadjanak, ugyanakkor az ellenfél is protestált. Mindkét „óvást” jogosnak látták, így a menet 8-6-ra ment el. A második menet elején versenyzőnk fejrúgását nem lehetett nem látni, 4-0-ra húzott el, egy sikeres videózás után 7-1 lett, majd 10-4, aztán 10-7, és az előny éppen kitartott, 10-9 lett a vége, jöhetett a döntő menet. Ebben aztán végig Márton Viviána akarata érvényesült, 6-1-re, 12-5-re vezetett, a menetet 16-10-re nyerte meg, még a végén is ült a fejrúgása, így ő jutott be az elődöntőbe!