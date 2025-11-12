Novak DjokovicsPiers MorganRoger FedererteniszJannik Sinner

Novak Djokovics sokkoló vallomása, a sírkövéről beszélt

Cristiano Ronaldo után Novak Djokovics is hosszú interjút adott Piers Morgannek. A szerb teniszklasszis nemrég felfedte, hogy még negyvenedik születésnapja után, a 2028-as Los Angeles-i olimpián is játszana, a mostani interjúban viszont elárulta, hogy már nagyon rég túl van a csúcson. Sőt már Djokovics sírköve is szóba került az interjúban.

Koczó Dávid
2025. 11. 12. 12:17
Novak Djokovics két kisebb ATP-tornát nyert idén, de ő is tudja, hogy Carlos Alcaraz és Jannik Sinner már jobb nála Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas
Cristiano Ronaldo után Novak Djokovics hosszú interjút adott Piers Morgannek. Három éve ez elképzelhetetlen lett volna, a brit riporter akkor egyike volt azoknak, akik nyilvánosan és élesen kritizáltak Djokovicsot, amiért a szerb teniszklasszis nem vette fel a Covid elleni védőoltást. Morgan bevezetésként elnézést kért Djokovicstól akkori viselkedéséért, aztán szóba kerülhetett a szerb pályafutásának csúcsa, Djokovics fiának esetleges teniszkarrierje és természetesen az örök GOAT-vita is, azaz hogy ki minden idők legjobbja.

Novak Djokovics pályafutása csúcsán: 2016-ban a Roland Garros megnyerése után egyszerre volt mind a négy Grand Slam-torna címvédője
Novak Djokovics pályafutása csúcsán: 2016-ban a Roland Garros megnyerése után egyszerre volt mind a négy Grand Slam-torna címvédője. Fotó: AFP/Thomas Samson

Piers Morgan büszkén ki is jelentette: ő csak GOAT-okkal készít interjút.

 

Djokovics: GOAT vagy Superman?

Djokovics viszont nem helyezte magát a többi tenisznagyság fölé. – Nem nevezném magamat minden idők legjobbjának, szerintem ez tiszteletlen lenne azokkal a nagyságokkal szemben, akik kikövezték nekem az utat, én viszont tisztelem a tenisz történelmét – fogalmazott Novak Djokovics, aki a legfontosabb statisztikai mutatók, a Grand Slam-győzelmek száma és a világranglista élén töltött hetek tekintetében is csúcstartó. Djokovics ugyanakkor megjegyezte: talán Björn Borgot neveznék a legnagyobbnak ma is, ha nem vonul vissza már huszonhat évesen, tizenegy GS-trófeával a birtokában.

Djokovics már harmincnyolc éves, de még próbálja felvenni a versenyt a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz duóval, bár egyre kevesebb sikerrel.

Supermannek gondoltam magam, aki soha nem sérül meg, sosem gyenge, de a valóság az elmúlt két évben arcul csapott

– ismerte el Djokovics, aki elismerte: ha Sinner vagy Alcaraz a legjobbját nyújtja ellene, arra már nincs válasza. Igaz, a spanyol ellen 1-1 az idei mérlege, Sinner viszont az elmúlt két évben mind a négy meccsét megnyerte Djokovics ellen.

A szerb kitért egyébként az olasz doppingügyére is az interjúban, erősen utalva arra, hogy Sinner a három hónapos eltiltással olcsón megúszta az esetet.

 

Mikor volt Novak Djokovics a csúcson?

Az, hogy Djokovics már túl van a csúcson, nyilvánvaló, a szerb azonban meghökkentő választ adott arra, hogy mennyire régen volt az a bizonyos csúcs. Ne feledjük, 2023-ban Djokovics három Grand Slam-tornát nyert, és a negyediken is döntőt játszott.

2015 elejétől 2016 közepéig, az volt a csúcs, verhetetlennek éreztem magam. Nagyszerű érzés, hogy bármihez érsz, az arannyá változik. 2016-ban nyertem meg először a Roland Garrost, mind a négy Grand Slam-tornán címvédő voltam, amit nem sokan értek el a tenisztörténelemben

– mondta Djokovics, hozzátéve, hogy innen lehet nagyot esni. – Utána Wimbledonban, a harmadik fordulóban Sam Querrey ellen kétszettes hátrányból próbáltam felállni. Az első esőszünetben beszélgettem a stábommal, után lendületbe kerültem, megnyertem a harmadik játszmát. Az újabb esőszünetben viszont azt kértem, hogy hagyjanak magamra.

Húsz-harminc percig csak bámultam a falat. Az volt az első alkalom, hogy igazán üresnek éreztem magam.

A szerb ezt követően több mint két évig nem nyert újabb GS-trófeát, amiben szerepet játszott a könyöksérülése is. – Az volt pályafutásom legsúlyosabb sérülése. A testem küldte az üzeneteket, de én elhallgattattam fájdalomcsillapítókkal. Fontos lecke volt: minél tovább halogatja az ember a kezelést, annál rosszabb lesz a helyzet – fogalmazott Djokovics.

 

Mi motiválja Novak Djokovicsot?

A szerb aztán mégis visszatalált a győztes útra, ugyanúgy tizenkét Grand Slam-trófeát nyert pályafutása második felében, 2018-tól kezdve, mint az elsőben. Sikerei ellenére sosem tett szert akkora népszerűségre, mint két fő riválisa, Roger Federer vagy Rafael Nadal. Sokszor tűnt úgy, hogy Djokovics a negatív hangokból, a kritikákból, a közönség ellenszenvéből merít erőt. A szerb ezt részben megerősítette, ugyanakkor árnyalta a képet.

– Pályafutásom korai szakaszában mindenkinek be akartam bizonyítani, hogy én vagyok a legjobb. De az utóbbi években annak örültem, hogy a gyerekeim úgy élhették át a sikereimet, hogy már felfogták azok jelentőségét, ez egyáltalán nem negatívumból nyert motiváció.

A gyerekek közül az idősebbről, a tizenegy éves Sztefan Djokovicsról elárulta, hogy egyre komolyabban veszi a teniszt, s Novak Djokovics nem is akarja ettől eltántorítani, bár tisztában vannak vele, hogy nehéz örökséget hagy rá.

Ugyanakkor a saját örökségét tekintve nem az eredményeit tartja a legfontosabbnak. 

– A teniszt tekintve pótapámnak számító Nikola Pilics elhunyt az ősszel, és a temetéséről a szomorúság és a gyász mellett az maradt meg, hogy milyen emberi kapcsolatokat épített az élete során. Ahogy az emberek beszéltek róla, az nem a teniszről, hanem a személyiségéről szólt. Amikor majd eljön az idő, 

azt szeretném, hogy álljon a sírkövemen: Itt nyugszik Novak Djokovics, aki megérintette az emberek szívét.

 

