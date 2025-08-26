Itt a vége: tizennyolc év után befejeződött a gyártása a legendás japán sportautónak

A legendás R34-es Skyline utódaként bemutatott, R35-ös kódnevű Nissan GT-R forradalmi autónak számított 2007-ben, és akkor még senki nem gondolta róla, hogy az egyik leghosszabb ideig gyártott sportautó válik belőle.

Közel 50 ezer darab készült 18 év alatt, nagyrészt kézi munkával. Fotó: Nissan

A Godzilla becenevű GT-R utolsó példánya idén augusztusban gördült le Japánban a gyártósorról, miután az elmúlt 18 évben összesen 48 ezer példány készült belőle. Két és félszer olyan hosszú ideig gyártották, mint ami az iparági sztenderd, ez alatt két nagyobb és számos kisebb ráncfelvarráson esett át; a motorjának

teljesítménye az évek alatt 480-ról 570 lóerőre (Nismo: 600) emelkedett,

de a tuningműhelyek akár két-háromszor ennyit is ki tudtak hozni a VR38DETT kódnevű 3,8 literes biturbó V6-osból.

Így nézett ki a 2025-ös modellévű, japán belpiacos verzió. Fotó: Nissan

Minden legyártott GT-R-t egy kilenc mérnökből álló csapat kézzel szerelt össze, a részletekre való odafigyelést jól szemlélteti, hogy a gumikba levegő helyett nitrogént töltöttek, amelynek nyomása kevésbé volt érzékeny a hőmérséklet-változásokra.

Vita a Porschével

1,8 tonnás tömege miatt is kapta a Godzilla nevet. Fotó: Nissan

2007-ben a Nissan azt állította az akkor kb. 20 millió forintos áron kínált újdonságáról, hogy megdöntötte a kétszer annyiba kerülő Porsche 911 Turbo köridejét a Nürburgring Nordschleifén, 7:38 perces köridőt futva, szemben a német rivális 7:40-es idejével. Kisebb botrány kerekedett az ügyből, mert August Achleitner, a Porsche 911-es termékcsalád akkori termékmenedzsere azzal vádolta a Nissant, hogy nem széria, hanem semi-slick gumiabroncsokat használtak a köridő javítására. Achleitner szerint ugyanis a Porsche pilótái nem tudták 25 másodpercnél jobban megközelíteni a Nissan által közzétett köridőt egy szériaállapotú GT-R-rel. A japán gyártó tagadta a vádakat, és a következő évben visszatért a frissített GT-R-rel, amely 7:29 percre javította a köridőt. Sőt, évekkel később

a 600 lóerős Nismo már 7:08 perces időt is futott,

amivel az utcai, rendszámos sportautók között egy ideig az élmezőnybe tartozott.

A legfontosabb mérföldkövek a típus életében. Fotó: Nissan

Sajnos a Nissan GT-R jövője bizonytalan. A 2023-as Tokiói Autószalonon bemutatott Hyper Force koncepcióautó ugyan utalást tett az új, R36-os generáció érkezésére, de

a sorozatgyártású változat megjelenésére néhány évig még biztosan várni kell,

így bőven van ideje a Nissannak a változtatásokra. Valószínűleg hibrid vagy tisztán elektromos hajtást kap majd az utód, talán szilárdtest akkumulátorral. Annak idején az R35 is hasonlóan elhúzódó fejlesztésen ment keresztül, az első tanulmányváltozatát 2001-ben mutatták be, hat évvel a radikálisan eltérő sorozatgyártású verzió érkezése előtt.