Most jól megnézheti magát a borsodi férfi, aki a liftben próbálta rávenni a 72 éves nőt, hogy feküdjön le vele

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülmény volt a beismerés és a férfi – a kóros elmeállapot szintjét el nem érő – személyiségzavara, valamint az, hogy a cselekmény „kísérleti szakban maradt”.

Súlyosító körülmény volt azonban, hogy tettét a vádlott különös visszaesőként követte el. A bejelentett fellebbezésekre figyelemmel az ügy a Miskolci Törvényszéken folytatódik.