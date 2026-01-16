NKFHparadicsomszósztermékvisszahívás

Veszélyes paradicsomszószra figyelmeztetett a hatóság - vigye vissza

A forgalmazó gondoskodott a termék visszagyűjtéséről.

2026. 01. 16. 10:24
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.

 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

A hatóság az érintett termék adatairól az alábbikat tette közzé:

Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)

  • Kiszerelés: 500 g
  • Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026
  • Tételszám: HP1 LM283
  • Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)

