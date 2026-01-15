Menekült a harkányi férfi, az előszobában, az ajtónál találták meg a holttestét

Rendkívüli

2026. 01. 15.
Háztűzben meghalt egy idős férfi Harkányban – közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának helyettes szóvivője.

Egy harminchat négyzetméteres hétvégi ház egyik szobájában volt tűz, a televízió és környezete égett. Az ingatlanban lakó idős férfi holttestét a ház előszobájában, az ajtó közelében találta meg ismerőse – tudatta Dóka Imre. Hozzátette: tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
 

 

