Menekült a harkányi férfi, az előszobában, az ajtónál találták meg a holttestét

Egy harminchat négyzetméteres hétvégi ház egyik szobájában volt tűz, a televízió és környezete égett. Az ingatlanban lakó idős férfi holttestét a ház előszobájában, az ajtó közelében találta meg ismerőse – tudatta Dóka Imre. Hozzátette: tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

