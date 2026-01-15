Menekült a harkányi férfi, az előszobában, az ajtónál találták meg a holttestét

Háztűzben meghalt egy idős férfi Harkányban – közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának helyettes szóvivője.
Egy harminchat négyzetméteres hétvégi ház egyik szobájában volt tűz, a televízió és környezete égett. Az ingatlanban lakó idős férfi holttestét a ház előszobájában, az ajtó közelében találta meg ismerőse – tudatta Dóka Imre. Hozzátette: tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így oldódhat meg Dudás Miklós halálának rejtélye
Az ország egyik legjobb nyomozójának kész forgatókönyve van.
Csak akkor fejezte be a szabolcsi férfi a felesége üldözését a macsétával, amikor rászóltak a rendőrök
Előtte azért megsebesítette a nőt.
Takács Péter: A kormány 1160 mentőautót cserélt le az elmúlt években
Újabb 38 mentőautóval bővült az Országos Mentőszolgálat flottája.
Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó
A miniszterelnök meglepetésvendég volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így oldódhat meg Dudás Miklós halálának rejtélye
Az ország egyik legjobb nyomozójának kész forgatókönyve van.
Csak akkor fejezte be a szabolcsi férfi a felesége üldözését a macsétával, amikor rászóltak a rendőrök
Előtte azért megsebesítette a nőt.
Takács Péter: A kormány 1160 mentőautót cserélt le az elmúlt években
Újabb 38 mentőautóval bővült az Országos Mentőszolgálat flottája.
Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó
A miniszterelnök meglepetésvendég volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!