Megállás nélkül hajtott tovább az autós, aki 2026. január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton ütött el egy embert – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet. Az elgázolt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.
Megszólalt az Üllői úti gázoló, azt hitte, hóbuckának ütközött
Kihallgatták a rendőrök.
Az autó vezetőjét a fővárosi rendőrök három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna. A 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki.
A férfi nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit – azt hitte, hogy hóbuckának ütközött.
