Megszólalt az Üllői úti gázoló, azt hitte, hóbuckának ütközött

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 15. 15:10
illusztráció Fotó: Lapis Renáta Forrás: MTVA
Megállás nélkül hajtott tovább az autós, aki 2026. január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton ütött el egy embert – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet. Az elgázolt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.

Az autó vezetőjét a fővárosi rendőrök három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna. A 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. 

A férfi nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit ­– azt hitte, hogy hóbuckának ütközött.

 

 

