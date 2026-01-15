Megszólalt az Üllői úti gázoló, azt hitte, hóbuckának ütközött

Megállás nélkül hajtott tovább az autós, aki 2026. január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton ütött el egy embert – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet. Az elgázolt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.