Tragikus baleset történt csütörtök hajnalban a IX. kerületben: egy autós elütött egy gyalogost, majd elmenekült a helyszínről. Másik szerencsétlenség is volt a közelben, kamion és két autó ütközött a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében.

2026. 01. 15. 8:33
Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd elhajtott, de a rendőrök három órán belül elfogták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

20260101 Sátoraljaújhely A személygépkocsi mind a négy utasa meghalt, amikor vonattal ütköztek a vasúti átjáróban. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Halálra gázoltak egy embert az Üllői úton. Képünk illusztráció (Fotó: Mogyorósi Zsolt)

Csütörtökön 2 óra 44 perc körül a IX. kerületi Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére

belehalt sérüléseibe.

A BRFK büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül

a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren elfogtak.

A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van.

 

Kamion és két autó ütközött a IX. kerületben

Reggel másik baleset is történt a IX. kerületben: összeütközött egy kamion és két személygépkocsi a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében, ezért torlódásra kell készülni – figyelmeztetett a BRFK.

Személyi sérülésről nincs információ, de a balesetben sérült járművek több sávot elfoglalnak, és

akadályozzák a forgalmat.

Aki teheti, válasszon más útvonalat – javasolták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Békés Megyei Hírlap/Dinya Magdolna)

               
       
       
       

