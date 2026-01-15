Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Megszólalt a rendőrség a gyanús küldeményről, amely a kiskunhalasi postára érkezett

Kiderült, mi volt a borítékban.

2026. 01. 15. 14:25
rendőrök, mentők és a katasztrófavédelem is a helyszínen van Fotó: Pozsgai Ákos Forrás: Baon
Egy gyanús külföldi levél miatt értesítették többek között a kiskunhalasi rendőröket – írja a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, részletesebben ide kattintva olvashat róla. 

Kifejtik, a rendőrök azonnal a kiskunhalasi helyszínre mentek, ahol a vizsgálat közben kiderült, hogy a borítékban nincs bomba, 

a papírok között egy szem gyógyszer tört szét. 

A rendőrök speciális eszköze megállapította, hogy nem kábítószerről van szó.

A hadikölcsönről

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

