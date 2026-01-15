Megszólalt a rendőrség a gyanús küldeményről, amely a kiskunhalasi postára érkezett

Egy gyanús külföldi levél miatt értesítették többek között a kiskunhalasi rendőröket – írja a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, részletesebben ide kattintva olvashat róla.
Kifejtik, a rendőrök azonnal a kiskunhalasi helyszínre mentek, ahol a vizsgálat közben kiderült, hogy a borítékban nincs bomba,
a papírok között egy szem gyógyszer tört szét.
A rendőrök speciális eszköze megállapította, hogy nem kábítószerről van szó.
