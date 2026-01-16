Vérző fejű ember sétált a rendőrökkel szemben, amit kiderítettek, minden képzeletet felülmúl

A férfi és a párja elmondta, hogy korábban találkoztak a nő két ismerősével, akik azt ígérték, autóval elviszik őket a városközpontba. Néhány méter után azonban a kocsi megállt, és egy kétezer forintos tartozás megfizetését követelték. Az egyik támadó ólmosbottal ütötte meg a férfit, miközben a társa kiszállt, és kinyitotta a sértett ajtaját, aki kiesett a kocsiból. A bántalmazás az utcán is folytatódott, ahol egyikük egy vascsövet is használt.

A sértettnek és a barátnőjének sikerült elmenekülniük. A nő elmondta, hogy megpróbálta magával vinni a párja táskáját, de megfenyegették, hogy ő lesz a következő áldozat, ha ezt megteszi.