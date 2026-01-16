Éppen a Zsinór utcában teljesítettek szolgálatot a Kecskeméti Rendőrkapitányság járőrei, amikor egy vérző fejű férfit vettek észre – írja a rendőrségi portál. A rendőrök azonnal a segítségére siettek, és értesítették a mentőket.
Vérző fejű ember sétált a rendőrökkel szemben, amit kiderítettek, minden képzeletet felülmúl
Volt ott minden.
A férfi és a párja elmondta, hogy korábban találkoztak a nő két ismerősével, akik azt ígérték, autóval elviszik őket a városközpontba. Néhány méter után azonban a kocsi megállt, és egy kétezer forintos tartozás megfizetését követelték. Az egyik támadó ólmosbottal ütötte meg a férfit, miközben a társa kiszállt, és kinyitotta a sértett ajtaját, aki kiesett a kocsiból. A bántalmazás az utcán is folytatódott, ahol egyikük egy vascsövet is használt.
A sértettnek és a barátnőjének sikerült elmenekülniük. A nő elmondta, hogy megpróbálta magával vinni a párja táskáját, de megfenyegették, hogy ő lesz a következő áldozat, ha ezt megteszi.
A mentők kórházba szállították a férfit.
A rendőrök rövidesen elfogták a támadókat egy közeli utcában, az autóban további két személlyel. A járműben megtalálták a viperát és a sértett táskáját is. Kiderült, hogy a másik két személy, egy nő és egy férfi sem makulátlan, körözték őket egy bűncselekmény elkövetése miatt.
Mind a négy embert előállították. A két bántalmazót – egy 27 és egy 33 éves férfit – felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás miatt vették őrizetbe, jelenleg is letartóztatásban vannak. A nyomozást lezárták, az iratokat megküldték az ügyészségnek.
Magyar Péter feladta + videó
Bohár Dániel rámutatott: Magyar Péter nem akar megint leégni, ezért nem megy Miskolcra a DPK-gyűlés napján.
Kamu térképekkel tartják a lelket egymásban a tiszások
Egyre vadabb ötletekkel állnak elő a Magyar Péter mellett elkötelezett kamuprofilok.
Amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem válik migránsországgá + videó
Migráns erőszakolt meg egy tízéves kislányt Olaszországban, a bíróság mindössze öt év börtönt szabott ki.
Ülésezik a stratégiai kabinet
Gulyás Gergely sokatmondó fotókat posztolt.
