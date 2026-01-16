autóvérző fejűrendőr

Vérző fejű ember sétált a rendőrökkel szemben, amit kiderítettek, minden képzeletet felülmúl

Volt ott minden.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 12:44
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Éppen a Zsinór utcában teljesítettek szolgálatot a Kecskeméti Rendőrkapitányság járőrei, amikor egy vérző fejű férfit vettek észre – írja a rendőrségi portál. A rendőrök azonnal a segítségére siettek, és értesítették a mentőket.

A férfi és a párja elmondta, hogy korábban találkoztak a nő két ismerősével, akik azt ígérték, autóval elviszik őket a városközpontba. Néhány méter után azonban a kocsi megállt, és egy kétezer forintos tartozás megfizetését követelték. Az egyik támadó ólmosbottal ütötte meg a férfit, miközben a társa kiszállt, és kinyitotta a sértett ajtaját, aki kiesett a kocsiból. A bántalmazás az utcán is folytatódott, ahol egyikük egy vascsövet is használt.

A sértettnek és a barátnőjének sikerült elmenekülniük. A nő elmondta, hogy megpróbálta magával vinni a párja táskáját, de megfenyegették, hogy ő lesz a következő áldozat, ha ezt megteszi. 

A mentők kórházba szállították a férfit.

A rendőrök rövidesen elfogták a támadókat egy közeli utcában, az autóban további két személlyel. A járműben megtalálták a viperát és a sértett táskáját is. Kiderült, hogy a másik két személy, egy nő és egy férfi sem makulátlan, körözték őket egy bűncselekmény elkövetése miatt.

Mind a négy embert előállították. A két bántalmazót – egy 27 és egy 33 éves férfit – felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás miatt vették őrizetbe, jelenleg is letartóztatásban vannak. A nyomozást lezárták, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

 

 

