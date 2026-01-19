budapesttűzoltóktragédia

Tragédia Budapesten: holtan találtak egy nőt az újpesti otthonában

Fontos figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 19. 13:36
illusztráció Fotó: Mónus Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tűzoltók segítségét kérték pénteken, mert Budapesten egy újpesti lakásban élő nőt nem értek el a hozzátartozói. A tűzoltók bejutottak a társasházi lakásba, de már nem lehetett az asszonyt megmenteni. 

A ház konyhájában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetése után is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek. Nem zárható ki, hogy szén-monoxid-mérgezés történt, de a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. Felhívják a figyelmet, gyakori, hogy a lakók úgy segítenek rá a fűtésre, hogy a gáztűzhely sütőjét nyitott ajtóval üzemeltetik, ez pedig az idő előrehaladtával szén-monoxid kialakulását okozza. Hangsúlyozzák továbbá, hogy

a gáztűzhely nem alkalmas fűtésre, azt ne használjuk ilyen célra.

Ezek a berendezések ugyanis gázzal működnek és nyílt égésterűek, vagyis a szoba levegőjét használják el. Egy köbméter gáz tökéletes elégéséhez mintegy tíz köbméter levegőre van szükség, ezért fontos a megfelelő levegő-utánpótlás ahhoz, hogy se sérülés, se tragédiák ne történjenek. Ha az oxigén szintje jelentősen csökken, akkor a tökéletlen égés miatt szén-monoxid jön létre.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu