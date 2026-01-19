Tragédia Budapesten: holtan találtak egy nőt az újpesti otthonában

A ház konyhájában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetése után is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek. Nem zárható ki, hogy szén-monoxid-mérgezés történt, de a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. Felhívják a figyelmet, gyakori, hogy a lakók úgy segítenek rá a fűtésre, hogy a gáztűzhely sütőjét nyitott ajtóval üzemeltetik, ez pedig az idő előrehaladtával szén-monoxid kialakulását okozza. Hangsúlyozzák továbbá, hogy

a gáztűzhely nem alkalmas fűtésre, azt ne használjuk ilyen célra.