Tragédia Budapesten: holtan találtak egy nőt az újpesti otthonában

A tűzoltók segítségét kérték pénteken, mert Budapesten egy újpesti lakásban élő nőt nem értek el a hozzátartozói. A tűzoltók bejutottak a társasházi lakásba, de már nem lehetett az asszonyt megmenteni.
A ház konyhájában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetése után is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek. Nem zárható ki, hogy szén-monoxid-mérgezés történt, de a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. Felhívják a figyelmet, gyakori, hogy a lakók úgy segítenek rá a fűtésre, hogy a gáztűzhely sütőjét nyitott ajtóval üzemeltetik, ez pedig az idő előrehaladtával szén-monoxid kialakulását okozza. Hangsúlyozzák továbbá, hogy
a gáztűzhely nem alkalmas fűtésre, azt ne használjuk ilyen célra.
További Belföld híreink
Ezek a berendezések ugyanis gázzal működnek és nyílt égésterűek, vagyis a szoba levegőjét használják el. Egy köbméter gáz tökéletes elégéséhez mintegy tíz köbméter levegőre van szükség, ezért fontos a megfelelő levegő-utánpótlás ahhoz, hogy se sérülés, se tragédiák ne történjenek. Ha az oxigén szintje jelentősen csökken, akkor a tökéletlen égés miatt szén-monoxid jön létre.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Látta a balesetet, de inkább bűncselekményt követett el + videó
A segítségnyújtás nem lehetőség, hanem törvény által meghatározott kötelesség.
Nem elég, hogy körözték a rendőrök a Citroen sofőrjét, az ütött-kopott plüssnyúl az összes titkot felfedte
Fotókon a hajmeresztő részletek.
Brüsszelből idehelyezett embereket vet be a baloldal + videó
A 2026-os választást a nemzeti kormány meg fogja nyerni – jelentette ki a miniszterelnök.
Vidék nélkül nincs győzelem + videó
Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk – jelentette ki a miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Látta a balesetet, de inkább bűncselekményt követett el + videó
A segítségnyújtás nem lehetőség, hanem törvény által meghatározott kötelesség.
Nem elég, hogy körözték a rendőrök a Citroen sofőrjét, az ütött-kopott plüssnyúl az összes titkot felfedte
Fotókon a hajmeresztő részletek.
Brüsszelből idehelyezett embereket vet be a baloldal + videó
A 2026-os választást a nemzeti kormány meg fogja nyerni – jelentette ki a miniszterelnök.
Vidék nélkül nincs győzelem + videó
Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk – jelentette ki a miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!