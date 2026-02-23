Olyan kemény bűnözők, hogy a top 50-be is bejutott anya és lánya, eddig tartott a nagy karrier + videó

Hozzáfűzik, a rendőrség top 50-es körözési listáján lévő K. E.-t a Nyíregyházi Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, míg a Fehérgyarmati Járásbíróság lopás miatt kereste. A 21 éves nőt a törvényszék szintén emberkereskedelem és kényszermunka miatt körözte.