Olyan kemény bűnözők, hogy a top 50-be is bejutott anya és lánya, eddig tartott a nagy karrier + videó

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói Nyíregyházán fogták el a bujkáló, 41 éves darnói K. E.-t és 21 éves lányát, L. A.-t – adta hírül a rendőrségi portál.
Hozzáfűzik, a rendőrség top 50-es körözési listáján lévő K. E.-t a Nyíregyházi Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, míg a Fehérgyarmati Járásbíróság lopás miatt kereste. A 21 éves nőt a törvényszék szintén emberkereskedelem és kényszermunka miatt körözte.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem ért be az iskolába a tizenhárom éves budapesti lány, mindenhol keresi a rendőrség + fotó
Szóljon, ha látta!
Itt a baloldali sajtó által hiányolt bizonyíték: Magyar Péter ismét megvezette a követőit
A Tisza-vezér lehetetlen számokkal próbálta felülmúlni a Fidesz sikerét, amit most a közérdekű adatigénylésre kiadott adatok is bizonyítanak.
Villamossínekre terelt autók, eltűnő parkolók – viták kereszttüzében a Mester utca átalakítása
A tervek szerint teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, egyes szakaszokon szintemelést hajtanak végre, valamint védett kerékpársávokat alakítanak ki.
Országjárásra indulnak a Fidesz politikusai
Több mit kétszáz fórumot tartanak majd országszerte.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem ért be az iskolába a tizenhárom éves budapesti lány, mindenhol keresi a rendőrség + fotó
Szóljon, ha látta!
Itt a baloldali sajtó által hiányolt bizonyíték: Magyar Péter ismét megvezette a követőit
A Tisza-vezér lehetetlen számokkal próbálta felülmúlni a Fidesz sikerét, amit most a közérdekű adatigénylésre kiadott adatok is bizonyítanak.
Villamossínekre terelt autók, eltűnő parkolók – viták kereszttüzében a Mester utca átalakítása
A tervek szerint teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, egyes szakaszokon szintemelést hajtanak végre, valamint védett kerékpársávokat alakítanak ki.
Országjárásra indulnak a Fidesz politikusai
Több mit kétszáz fórumot tartanak majd országszerte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!