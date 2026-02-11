dartsWomen ’ s SeriesPDC

Összecsapott a vb-indulókkal és a világranglista 19. helyére lépett a magyar dartsjátékos

Az elmúlt hétvégén zajlott le az első versenyhétvége a PDC női sorozatában. A hildesheimi tornán Tekauer Gréta is indult, méghozzá mentorával, a PDC-dartsvilágbajnokságra 2008-ban első magyarként kijutó Bezzeg Nándorral.

Tekauer Gréta biztató játékkal kezdte az évet (Fotó: facebook.com/greta.tekauer)
A PDC Womens’ Series szombati versenynapján Tekauer Gréta kifejezetten nehéz sorsolást kapott: bár a legjobb 128 között nem kellett tábla elé állnia, első mérkőzését a holland Noa-Lynn van Leuvennel játszotta, aki tavaly kvalifikált a világbajnokságra, így ott lehetett az Alexandra Palace színpadán. Tekauer ugyan 4-0-ra kikapott tőle, viszont 73,68-as átlaga biztató volt a folytatásra fordulva. A délutáni versenyen már az első fordulóban játszania kellett, aminek kifejezetten örült, gondot pedig egyáltalán nem jelentett neki. A legjobb 16 között aztán a Van Leuvenhez hasonlóan világbajnoki résztvevő angol Lisa Ashton búcsúztatta.

A magyar dartsjátékos, Tekauer Gréta elégedett lehet a PDC Womens’ Seriesben mutatott idénykezdetével. Fotó: Facebook.com/greta.tekauer

A dartsos Tekauer Gréta a PDC női világranglistáján a 19. helyen áll

Vasárnap délelőtt hasonló volt a helyzet, mint a szombati második viadalon: a 23 éves magyar játékos ismét a nyolcaddöntőig jutott, ahol a WDF tavalyi női világbajnokságát az elődöntőben záró walesi Rhian O’Sullivan győzte le, míg délután a nyolc közé jutó angol Steph Clarke jelentette a végállomást a 32-es táblán. Teljesítményével Tekauer Gréta a 19. helyen iratkozott fel a profi szervezet női világranglistájára.

– A tavaly év végi, nehezebb időszak után végre ismét a régi, harcosabb énemet vettem elő, dobásról dobásra egyre jobban éreztem magam, felszabadultabban játszottam. 

Összességében véve elégedett vagyok, és még nagyobb öröm, hogy a PDC hivatalos élő közvetítésébe is bekerültem

– idézte Tekauert menedzsmentje sajtóközleménye. – Tűkön ülve várom a következő fordulót, amit márciusban az angol Wiganban rendeznek majd.

Tekauer Gréta egyébként két héttel korábban a romániai WDF-tornán is szerepelt, ám eredeti tervei szerint csak februárban kezdte volna meg az idényt, mivel klubja, az ÉRD-EL SE új telephelyre költözött, és ezen volt a hangsúly az elmúlt hetekben. Így felkészülése sem tartott még ott, hogy kiemelkedően teljesítsen – azért vállalta a versenyt, hogy fiatalabb, 18 év alatti játékostársainak segítsen, akik nagykorú kísérő nélkül nem tudtak volna elutazni.

Idén nem is az amatőr nemzetközi szövetség versenyein lesz a hangsúly, hanem a PDC Womens’ Seriesen, mivel ott jóval magasabb átlagot, jobb teljesítményt követel meg a mezőny, s ez jobban elősegíti a fejlődését. Ennek szellemében a hazai női bajnokság helyett idén a férfiak között indul, ahol szintén erősebb a mezőny, a WDF versenyei közül pedig a környező, kelet-európai ranglistaversenyeken vesz majd részt, amennyiben nem ütköznek a profi világszervezet női megméretéseivel. Emellett a soft szakág nemzetközi versenysorozatában is elindul, amelynek első állomását ezen a hétvégén rendezik Budapesten.

 

