Hiába a nem várt ajándék, Littler óriási pofont kapott a Premier League-ben

Michael van Gerwen betegség miatt kihagyta a darts Premier League harmadik, glasgow-i állomását, így Luke Littler játék nélkül bejutott az elődöntőbe – ott aztán olyasmi történt, amire a szurkolók mellett valószínűleg a kétszeres világbajnok sem számított...

Luke Littler ezúttal sem tudott bejutni a döntőbe Fotó: Elias Rom/Belga Mag/AFP

A Necastle-ben diadalmaskodó Gerwyn Price elleni walesi házimeccset 6-3-ra behúzó Jonny Clayton volt Littler ellenfele a legjobb négy között, az angolnak gyakorlatilag esélye sem volt az összecsapáson: Clayton valósággal átgázolt ellenfelén, kilenc kiszállóból hatot bedobott, kétszer 100 feletti számról kicsekkolva. A 2021-es győztes itt nem állt meg, a fináléban a másik 2026-os világbajnoki döntőst, Gian van Veent is hasonlóan simán (6-2) intézte el, s így három év után ismét fordulót nyert a Premier League-ben.

– Jól éreztem magam ma este. Nem számítottam a Luke elleni 6-1-re, de jól dobáltam, és amikor a befejezéseid ennyire jók, az önbizalmad is egyre nagyobb lesz. Az én estém volt – mondta Clayton, aki győzelmével átvette a vezetést a Premier League-ben. – Élvezem a játékot, és amikor ez történik, jó dolgok történnek. Van egy kis tapasztalatom ennél a tornánál, amely a kedvencem, tisztában vagyok vele, mit kell tennem, hogy döntőt játsszak az adott fordulóban. Az nem tetszik, hogy messze én vagyok a legidősebb, de jó látni a fiatalokat, akik a sportágunk jövőjét jelentik. Én csak élvezem a játékot, és igyekszem magamra koncentrálni, nem pedig rájuk.

Luke Littler egyelőre nem találja a játékát

Érdemes kiemelni, hogy a másik ágon a Josh Rockot 6-2-vel búcsúztató Luke Humphries 103-as feletti körátlaggal veszítette el az elődöntőt Van Veen ellen, Littler mellett egyelőre ő sem úgy teljesít a Premier League-ben, ahogy arra számítani lehetett. Ami a fiatalabbik angolt illeti, Littler egymás után másodszor búcsúzott az elődöntőben, így nemhogy az első sikerére, az első döntőjére is várni kell az idei Premier League-ben.

– Nem hittem volna, hogy ilyen korán ezt mondom, de mintha apró nyomás lenne rajta – mondta a négyszeres világbajnoki elődöntős Wayne Mardle. – A saját szintjét egyelőre meg sem közelíti. Egyelőre nem hozza azt a 105-106-os átlagot, amire képes, a dolgok nem az ő elképzelései szerint alakulnak. Jonny személyében olyan ellenféllel játszott, aki nem félt tőle.