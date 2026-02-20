Luke LittlerJonny Claytondarts Premier Leaguedarts

Hiába a nem várt ajándék, Littler óriási pofont kapott a Premier League-ben

Csütörtökön Glasgow-ban folytatódott a darts Premier League 2026-os kiírása, melynek immár a harmadik fordulóját rendezték meg. A játéknap több meglepetést is hozott, a Michael van Gerwen visszalépése miatt erőnyerő Luke Littler például nagyon simán kikapott a későbbi győztes Jonny Claytontól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 7:23
Jonny Claytont nem lehetett megállítani Glasgow-ban Forrás: PDC/X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Michael van Gerwen betegség miatt kihagyta a darts Premier League harmadik, glasgow-i állomását, így Luke Littler játék nélkül bejutott az elődöntőbe – ott aztán olyasmi történt, amire a szurkolók mellett valószínűleg a kétszeres világbajnok sem számított...

English Luke Littler pictured as he walks on the podium before the semi final at the Premier League (Night 2/16) darts event in Antwerp on Thursday 12 February 2026. BELGA PHOTO ELIAS ROM (Photo by ELIAS ROM / BELGA MAG / Belga via AFP)
Luke Littler ezúttal sem tudott bejutni a döntőbe Fotó: Elias Rom/Belga Mag/AFP

A Necastle-ben diadalmaskodó Gerwyn Price elleni walesi házimeccset 6-3-ra behúzó Jonny Clayton volt Littler ellenfele a legjobb négy között, az angolnak gyakorlatilag esélye sem volt az összecsapáson: Clayton valósággal átgázolt ellenfelén, kilenc kiszállóból hatot bedobott, kétszer 100 feletti számról kicsekkolva. A 2021-es győztes itt nem állt meg, a fináléban a másik 2026-os világbajnoki döntőst, Gian van Veent is hasonlóan simán (6-2) intézte el, s így három év után ismét fordulót nyert a Premier League-ben.

– Jól éreztem magam ma este. Nem számítottam a Luke elleni 6-1-re, de jól dobáltam, és amikor a befejezéseid ennyire jók, az önbizalmad is egyre nagyobb lesz. Az én estém volt – mondta Clayton, aki győzelmével átvette a vezetést a Premier League-ben. – Élvezem a játékot, és amikor ez történik, jó dolgok történnek. Van egy kis tapasztalatom ennél a tornánál, amely a kedvencem, tisztában vagyok vele, mit kell tennem, hogy döntőt játsszak az adott fordulóban. Az nem tetszik, hogy messze én vagyok a legidősebb, de jó látni a fiatalokat, akik a sportágunk jövőjét jelentik. Én csak élvezem a játékot, és igyekszem magamra koncentrálni, nem pedig rájuk.

Luke Littler egyelőre nem találja a játékát

Érdemes kiemelni, hogy a másik ágon a Josh Rockot 6-2-vel búcsúztató Luke Humphries 103-as feletti körátlaggal veszítette el az elődöntőt Van Veen ellen, Littler mellett egyelőre ő sem úgy teljesít a Premier League-ben, ahogy arra számítani lehetett. Ami a fiatalabbik angolt illeti, Littler egymás után másodszor búcsúzott az elődöntőben, így nemhogy az első sikerére, az első döntőjére is várni kell az idei Premier League-ben.

– Nem hittem volna, hogy ilyen korán ezt mondom, de mintha apró nyomás lenne rajta – mondta a négyszeres világbajnoki elődöntős Wayne Mardle. – A saját szintjét egyelőre meg sem közelíti. Egyelőre nem hozza azt a 105-106-os átlagot, amire képes, a dolgok nem az ő elképzelései szerint alakulnak. Jonny személyében olyan ellenféllel játszott, aki nem félt tőle.

A Premier League állása:

A Premier League február 26-án Belfastban folytatódik: a sorsolás szeszélye folytán Clayton éppen Littler ellen kezd a negyeddöntőben, a kétszeres világbajnok így gyorsan visszavághat a walesinek.

Darts Premier League, 3. állomás, Glasgow

Negyeddöntő

  • Gian van Veen (holland, 104,36)–Stephen Bunting (angol, 99,84) 6-3
  • Luke Humphries (angol, 105,95)–Josh Rock (északír, 97,91) 6-2
  • Jonny Clayton (walesi, 99,88)–Gerwyn Price (walesi, 91,96) 6-3
  • Luke Littler (angol)–Michael van Gerwen (holland) játék nélkül

Elődöntő

  • Van Veen (95,75)–Humphries (103,26) 6-5
  • Clayton (101,33)–Littler (97,84) 6-1 

Döntő

  • Clayton (104,35)–Van Veen (94,57) 6-2

További statisztikai érdekességek ide kattintva elérhetőek!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „«A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni»”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu