Kerületi konzultáció indul az óbudai óvodabezárások ellen

– Szeptember végén a baloldali városvezetés megszavazta az óvodabezárások elindítását Óbudán a családok megkérdezése nélkül. Ezt mi nem hagyhatjuk annyiban. Ez a rossz döntés nemcsak a családokat, nagyszülőket és gyerekeket, valamint óvodapedagógusokat érinti, hanem egész Óbuda jövőjét – mondja a közösségi oldalára feltöltött videóban Gyepes Ádám fideszes önkormányzati képviselő. Felidézte,

Óbuda évtizedeken át családbarát kerület volt, de a baloldali városvezetés most a gyermekeken akar spórolni.

– Mi nem az önök háta mögött akarunk dönteni, hanem kikérjük a harmadik kerületiek véleményét. Ezért konzultációt indítunk az óvodabezárások ügyében, mert tudni akarjuk, önök mit gondolnak. A konzultációs íveket hamarosan minden háztartás megkapja a postaládájába. Kérjük, töltsék ki és küldjék vissza, hogy világos üzenet szülessen – szólt a lakossághoz. Gyepes hangsúlyozta:

Óbudán nincs helye óvodabezárásnak. Sem Szabó Tímea, sem a Tisza Párt nem áll ki a gyermekekért.

– Ha ők nem teszik meg, majd megtesszük mi. Megígérem, mi mindent meg fogunk tenni, hogy december 15-ig megállítsuk ezt a döntést. A gyermekeink jövője, a családok biztonsága, az óvodáink megmaradása nem lehet alku tárgya – zárta gondoltait Gyepes Ádám.

A Magyar Nemzet megírta: az előzetesből néhány hónapja szabadult Kiss László, Óbuda polgármestere nyolc tagóvoda bezáratására készül, „költségracionalizálásra” hivatkozva.

Kiss László polgármester (Fotó: Magyar Nemzet)

A kerületvezető és a baloldali többségű önkormányzat olyan mennyiségű kapacitást szüntetne meg, hogy az óvodai csoportok óriási létszámúra duzzadnának.

Bár nyíltan nem mondták ki, bizonyos előjelekből arra lehet következtetni, hogy több óvodát eladhatnak, továbbá két intézményt fizetőssé tehetnek.

A polgármester és az őt támogató baloldali többségű testület a kerületi civil, ifjúsági, kulturális, oktatási, nemzetiségi és turisztikai bizottság szeptember 23-i ülésén elindította a bezárásokat előkészítő folyamatot, elfogadva az erre tett előterjesztést. A testület ezután, december 15-én szavaz arról, hogy mely intézményeket fogják bezárni. A nyolc tagintézmény között található olyan, amelyik tényleg alacsony kihasználtságú és csupán két óvodai csoporttal üzemel. Van köztük rosszabb állapotú is, ahonnan a gyerekeket csupán a kicsivel odébb lévő óvodába kellene átvinni, ezek a döntések valóban racionálisan indokolhatók.

A probléma abban rejlik, hogy Kiss Lászlóék új terve miatt az óvodai csoportok jóval nagyobbakká válnának, mint eddig voltak.

Bár ezt a törvény lehetővé teszi, óvodapedagógiai szempontból egyáltalán nem javallott, mert az arany középút a húszfős létszám körüli csoport lenne.

A tervezet szerint hat óvoda teljesen megszűnne jövő szeptembertől, kettőt pedig felmenő rendszerben, két-három év alatt számolnának fel.

Kiss László intézmény-összevonást is tervez, a jelenlegi 11 óvodából öt maradna, melyek ezáltal kiugróan nagy gyereklétszámmal működnének.