Átfogó kampányt indít a Fidesz a Tisza megszorító csomagjáról

Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorító program valamennyi oldala – írta Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy átfogó kampányt indítanak a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról, mivel mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni.

Kocsis Máté kifejtette, a sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól. Emlékeztet: ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: „nem beszélhetek róla, különben megbukunk”.

Igaza lett. Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás

– fogalmazott. Kocsis Máté azt mondta, az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot, pedig jó lenne megtudni,

miért akarták elhallgatni a terveiket,

miért nem akarnak nyilatkozni róla,

és miért akarják becsapni a magyarokat?

„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról. Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas remekművet Brüsszelbe” – fogalmazott.