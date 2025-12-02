„Tisza-jelöltek: ha nem bízik meg bennük Magyar az még nagyobb baj”

Raskó György Facebook: „Nem értem, hogy Magyar Péter miért tart attól, hogy a Fideszmédia kikezdi őket. Aki még most is Orbán mellett van, azt reménytelen meggyőzni bármiről is. És fordítva is igaz. Aki szeretné leváltani az Orbán rendszert, nem fog tábort váltani, akár mekkora botrányt is kavarnak Rogánék. Szóval bátrabb szerepvállalás kellene a Tisza jelöltek részéről. Ha meg nem bízik meg bennük Magyar Péter, nem tartja őket politizálásra alkalmasnak, akkor az még nagyobb baj.”