Jó hír az időseknek: az idén is időben, már december elején érkezik a nyugdíj

A Magyar Posta tájékoztatása alapján a nyugdíjasok az évek óta bevett gyakorlat szerint az ünnepi időszak előtt kapják meg a decemberi járandóságukat. A kézbesítés december 2. és 16. között, ütemezetten zajlik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 15:31
Illusztráció Fotó: Marc Bruxelle Forrás: Shutterstock
A  nyugdíjasok az évek óta bevett gyakorlat szerint az ünnepi időszak előtt kapják meg a decemberi járandóságukat. 

Exterior view of Hungarian Post office in Budapest, Hungary on December 22, 2022.
Fotó: Shutterstock/Alexandros Michailidis

Idén decemberben a nyugdíjasok ismét a megszokottnál hamarabb kapják meg havi járandóságukat. A Magyar Posta által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése december 2-án indul és december 16-án fejeződik be.

Az előrehozott kifizetés évek óta bevett gyakorlat, célja pedig, hogy minden érintett már az ünnepi időszak előtt megkapja a nyugdíját. 

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel nyolcszázezer érintett részére – közölte a Magyar Posta.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

                     
        
        
        

