Jó hír az időseknek: az idén is időben, már december elején érkezik a nyugdíj

A nyugdíjasok az évek óta bevett gyakorlat szerint az ünnepi időszak előtt kapják meg a decemberi járandóságukat.
Idén decemberben a nyugdíjasok ismét a megszokottnál hamarabb kapják meg havi járandóságukat. A Magyar Posta által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése december 2-án indul és december 16-án fejeződik be.
Az előrehozott kifizetés évek óta bevett gyakorlat, célja pedig, hogy minden érintett már az ünnepi időszak előtt megkapja a nyugdíját.
A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.
A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel nyolcszázezer érintett részére – közölte a Magyar Posta.
