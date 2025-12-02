Jó hír az időseknek: az idén is időben, már december elején érkezik a nyugdíj

A nyugdíjasok az évek óta bevett gyakorlat szerint az ünnepi időszak előtt kapják meg a decemberi járandóságukat.

Fotó: Shutterstock/Alexandros Michailidis

Idén decemberben a nyugdíjasok ismét a megszokottnál hamarabb kapják meg havi járandóságukat. A Magyar Posta által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése december 2-án indul és december 16-án fejeződik be.

Az előrehozott kifizetés évek óta bevett gyakorlat, célja pedig, hogy minden érintett már az ünnepi időszak előtt megkapja a nyugdíját.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.