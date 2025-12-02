„A Tisza előállhatna azzal, hogy pontosan milyen terveik vannak”

Ceglédi Zoltán ÖT: „Sokat segítene a helyzeten, hogyha a Tisza előállna azzal, hogy pontosan milyen terveik vannak, ha nem csak az Index cikkekre reagálva találnák ki, hogy ők az adócsökkentés pártja.”
Így írnak ők – December 2., délután
Ceglédi Zoltán ÖT: „Sokat segítene a helyzeten, hogyha a Tisza előállna azzal, hogy pontosan milyen terveik vannak, ha nem csak az Index cikkekre reagálva találnák ki, hogy ők az adócsökkentés pártja.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!