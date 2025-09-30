Rendkívüli

Ugrott a jogosítványa az Erzsébet hídon ügyetlenkedő sofőrnek

Az internetre felkerült fedélzeti kamerás videók alapján indult eljárás a közlekedőket veszélyeztető autós ellen.

2025. 09. 30. 15:41
Forrás: BpiAutósok
Az Erzsébet híd budai hídfőjénél egy fehér Ford Focus sofőrje augusztus 17-én nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott; a Pest felé tartó jármű megcsúszott a vizes aszfalton az éles balkanyarban, áttért a szembejövő oldalra, ahol egy ideig a forgalommal szemben haladt.

A veszélyes manővert két másik autós fedélzeti kamerája is rögzítette. Az internetre felkerült felvételek alapján a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, és a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől.


 

