Ugrott a jogosítványa az Erzsébet hídon ügyetlenkedő sofőrnek

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél egy fehér Ford Focus sofőrje augusztus 17-én nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott; a Pest felé tartó jármű megcsúszott a vizes aszfalton az éles balkanyarban, áttért a szembejövő oldalra, ahol egy ideig a forgalommal szemben haladt.

A veszélyes manővert két másik autós fedélzeti kamerája is rögzítette. Az internetre felkerült felvételek alapján a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, és a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől.