Hajmeresztő pillanatokat éltek át az autósok az Erzsébet hídon + videó

Két olyan helyzetet mutat be a Bpiautósok legújabb videója, amelyekben tényleg csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb baj. Az első felvételen egy Ford Focus sofőrjének hajmeresztő pillanatait láthatjuk az Erzsébet hídon. Meglepő módon két különböző olvasó is rögzítette az esetet, így két nézőpontból követhetjük végig, hogyan manőverezett a fehér jármű a szembe forgalomban.

A második történet a 4602-es úton játszódott, az M5-ös autópálya felől Ócsa irányába. Egy sofőr a körforgalomba behajtva szinte sokkoló látványban részesült: egy szemből érkező Kia C'eed bukkant fel hirtelen, amelynek sofőrje rossz oldalt választott a körforgalomba befelé menet.