Kamionnal szorította le a személyautót az M0-son, most eltiltanák a vezetéstől + videó

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az M0-ás autóúton teherautójával leszorított egy elé besorolni kívánó személygépkocsit – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség augusztus 26-án, kedden. A tájékoztatás szerint a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és végleges hatályú, közúti járművezetéstől való eltiltást indítványoz az ügyészség. Mint írták, az ügy vádlottja 2024 júliusában az M0-s autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán haladt egy pótkocsis teherautóval, amikor észlelte, hogy egy személygépkocsi fel kíván hajtani az autóútra.

A férfi – noha a személyautó sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség – nem kívánta elősegíteni a besorolást. A vádlott a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát, ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki, a leállósávra hajtva. A baleset elkerülése kizárólag a személyautós kitérő manőverének volt köszönhető – írta a főügyészség, megjegyezve: az eljárás során megállapították, hogy az elkövető a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.