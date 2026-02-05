Kátyúmezővé váltak a fővárosi utak: van, ahol tömegesek a defektek + videó

Napról napra romlik a kátyúhelyzet a fővárosi utakon (és vidéken sem sokkal jobb a helyzet), a januárban oly gyakran előforduló éjszakai jegesedést és nappali olvadást eredményező napi hőingás rengeteg helyen éles peremű kráterekké törte a burkolat már meglévő hibáit. Ezek kijavítása garantáltan hosszú időt igényel majd, egyelőre ugyanis csak hidegaszfaltozással orvosolhatók, ami persze aligha vigasztalja a defektet kapó, olykor felni- és futóműsérülést is javíttatni kénytelen autósokat. Sajnos a százezer forint körüli önrésszel megkötött casco sem jelent mindig megfelelő megoldást, és a kátyú okozta – alaposan dokumentált – defekt bejelentése a közútkezelőnek (a kerületi önkormányzatok, illetve a fő- és tömegközlekedési utakon Budapest Közút Zrt. felé) sem hoz mindig kártérítést. Mivel sokan nem akarnak kerékcserével bíbelődni, az újabb autókból pedig eleve rendszerint hiányzik a pótkerék, nem kevesen mobil gumiszervizt kénytelenek hívni. Az egyik ilyen cég alkalmazottai készítettek több rövid videót is az úthibákat pocsolyákkal „elrejtő” körülmények között sorozatos defektekről: