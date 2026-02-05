autós hírBudapestkátyúkerékcseredefekt

Kátyúmezővé váltak a fővárosi utak: van, ahol tömegesek a defektek + videó

Drámaian romlott a télies január után az eleve rossz aszfalt állapota, pótkerék híján sok autós kerül nagy bajba.

2026. 02. 05. 13:33
Fotó: Ádám János/ Mediaworks
Napról napra romlik a kátyúhelyzet a fővárosi utakon (és vidéken sem sokkal jobb a helyzet), a januárban oly gyakran előforduló éjszakai jegesedést és nappali olvadást eredményező napi hőingás rengeteg helyen éles peremű kráterekké törte a burkolat már meglévő hibáit. Ezek kijavítása garantáltan hosszú időt igényel majd, egyelőre ugyanis csak hidegaszfaltozással orvosolhatók, ami persze aligha vigasztalja a defektet kapó, olykor felni- és futóműsérülést is javíttatni kénytelen autósokat. Sajnos a százezer forint körüli önrésszel megkötött casco sem jelent mindig megfelelő megoldást, és a kátyú okozta – alaposan dokumentált – defekt bejelentése a közútkezelőnek (a kerületi önkormányzatok, illetve a fő- és tömegközlekedési utakon Budapest Közút Zrt. felé) sem hoz mindig kártérítést. Mivel sokan nem akarnak kerékcserével bíbelődni, az újabb autókból pedig eleve rendszerint hiányzik a pótkerék, nem kevesen mobil gumiszervizt kénytelenek hívni. Az egyik ilyen cég alkalmazottai készítettek több rövid videót is az úthibákat pocsolyákkal „elrejtő” körülmények között sorozatos defektekről:

@mozgoszerviz Budapesti utak…. #mozgógumis #mobilgumis #katyu #budapest ♬ Born to Raise Hell - The Digital Cowboy
@mozgoszerviz Ferihegyi gyorsforgalmi 🤷🏻‍♂️ #mozgógumis #mobilgumis #budapest #katyu ♬ I'll Never Let You Go - Official Sound Studio
@mozgoszerviz Budapest Nagykőrösi út 🤦‍♂️ #mozgógumis #mobilgumis #katyu #budapest #gumicsere ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
