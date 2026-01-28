Csak pocsolyának tűnt az úton, százezres kátyúkár lett belőle

Nem az elmúlt heteket jellemző tartósan fagyos időjárás, hanem az éjszakai jegesedést és a nappali olvadást eredményező napi hőingás pusztítja leginkább az utak burkolatát. A forgalmasabb szakaszokon ilyenkor akár órák alatt is kialakulhat egy nagyobb kátyú: így az adott útszakaszt jól ismerő autós is gyanútlanul futhat bele olyan gödörbe, amely előző nap még nem volt ott – figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ). Legtöbbször defektet okoznak a kátyúk, ám ezek egy részében a felnit is javítani kell. Gyakran előfordul azonban, hogy a futómű is sérül, sőt akár személyi sérüléses baleset is lehet a következmény. Lakott területen kívül bekövetkező kátyúkárok esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez kell fordulniuk a károsultaknak, míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, Budapest fő- és tömegközlekedési útjain pedig a Budapest Közút Zrt. az illetékes. Az elbírálás során az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de azok sem számíthatnak kártérítésre, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet. Általános tapasztalatok szerint az illetékes útkezelők csupán körülbelül a kárigények felét fogadják el.

Sokan a kátyúba belehajtva is nyomják a fékpedált, az eredmény még súlyosabb sérülés lehet

Forrás: Gumi.hu blog

Bár folyamatos az úthibák kijavítása, az autósok várhatóan késő tavaszig mindenképpen nagy számban találkozhatnak kátyúkkal az utakon. Ha úthibába hajtunk, célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, ügyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen. A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket is. Hasznos lehet bejelentés után egy biztonságos helyszínen megvárni az útellenőrt. Mivel az átlagos kátyúkár összege még ma sem tesz ki százezer forintot lényegesen meghaladó összeget, az általában százezer forintos minimális önrésszel megkötött cascobiztosítások ilyen esetekben nem jelentenek megoldást. Ezért az FBAMSZ a négy-ötezer forintos díj ellenében már elérhető kátyúbiztosítás megkötését javasolja (általában kiegészítő termék a kötelező felelősségbiztosítás vagy a casco mellé), ezek az Úthiba táblával jelölt szakaszokra is fedezetet nyújtanak. Emellett érdemes megfogadni néhány vezetéstechnikai tanácsot is: