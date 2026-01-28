Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

fagyos időjárásbudapest közútkátyúk

Kátyúkba fulladó Budapest: akár 12 ezer úthibát is ki kell javítani az első negyedévben

A csapadékos, fagyos időjárás és a sűrű fagyás-olvadás miatt soha nem látott mennyiségű burkolathiba jelent meg a főváros útjain. A Budapest Közút szerint az első három hónapban akár 10–12 ezer kátyút is javítani kell.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 28. 12:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az úthálózat állapota és a több éve nem tapasztalt csapadékos-fagyos időjárás, a fagyási-olvadási ciklusok sűrű váltakozása miatt az első negyedévben várhatóan 10-12 ezer burkolathiba javítására lesz szükség a közutakon – közölte a Budapest Közút szerdán.

20260127 budapest dharaszti katyu havran zoltan magyar nemzet
Illusztráció Fotó: Havran  Zoltán / MW

Azt írták, hogy fokozott burkolatjavítási intézkedések léptek életbe a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében; 

tartósan hideg időjárás esetén hidegaszfaltos javításokat alkalmaznak, amely gyorsan beépíthető, öntömörödő és azonnal forgalomba helyezhető.

A hidegaszfaltos javítás ugyanakkor egy átmeneti megoldást jelent, és a tartós eljárás a melegaszfaltos technológia, amely azonban csak enyhe, csapadékmentes időjárás esetén alkalmazható.

A Budapest Közútnál január 19-től három műszakban 30 brigád dolgozik, hogy minél gyorsabban el lehessen végezni a kátyúk javítását

– közölték.

Hozzátették, hogy a fővárosszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a prioritási sorrend élén azoknak a hibáknak a kijavítása áll, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Havran Zoltán) 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu