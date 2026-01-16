Kátyúhorror leselkedik az autósokra ebben a rettenetes hidegben

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a főváros útjain – hívta fel a közlekedők figyelmét a Budapest Közút.
Arra kérik az autósokat, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek. A balesetek megelőzése érdekében
- csökkentett sebességgel haladjanak,
- figyeljék az útfelületet,
- számítsanak váratlan kátyúkra,
- egyenetlenségekre,
- tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra.
- Kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezést, amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek.
A Budapest Közút, amely 1100 kilométer fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett közutat üzemeltet,
folyamatosan ellenőrzi az utak állapotát és fenntartási feladatai keretében javítja az úthibákat.
A havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe.
A kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is.
A Budapest Közút online hibabejelentő oldalán lehet bejelenteni a kátyúkat.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
