Közveszélyes sofőrök a magyar utakról – itt az újabb válogatás + videó

Ezekre a vezetői döntésekre nehéz észszerű magyarázatot találni.

2026. 01. 24. 13:31
Forrás: BpiAutósok
Ezúttal három, egymástól független, mégis egy közös pontban találkozó esetet mutatott meg a Bpiautósok egy videóban. A felvételek különböző helyszíneken és időpontokban készültek, de a tanulság ugyanaz: sokszor nem a szabályok ismeretének hiánya, hanem a teljesen érthetetlen reakciók okozzák a legnagyobb veszélyt az utakon.

Satufék és tolatás a körforgalomban

Az első felvétel január 21-én, 12:30 körül készült Dunakeszin. Olvasónk beszámolója szerint az előtte haladó toyotás egy teljesen indokolatlan manőverbe kezdett a körforgalomban. „Sok mindent látni, de ez… Padlófék és tolat körforgalomban. Pár pillanatig dudálnom kellett, hogy legalább ne jöjjön belém… A világért sem menne egy kört teljesen szabályosan, ha már elrontotta” – fűzte a videóhoz a beküldő.

Ismételt átsodródás a szembesávba

A második eset 2026. január 17-én történt Andornaktályán. A beküldő szerint az előtte haladó Renault több alkalommal is indokolatlanul áttért a szemből érkezők sávjába. A felvétel különösen aggasztó, hiszen a szembesávba történő ismételt átsodródás a szemből érkezőkre is komoly veszélyt jelent. Nyilván nem kizárt az alkoholos befolyásoltság, de lehet, hogy csak a kátyúkat kerülgette…

Előzés busz mellett, szembeforgalomban

A harmadik jelenet a XVIII. kerületben, az Üllői út és a Rába utca kereszteződésénél készült. Olvasónk egy látszólag teljesen logikus döntést hozott: nem akarta lendületből kikerülni a megállóban álló buszt, hiszen az néhány másodpercen belül továbbindult.
„A busz el is indult, én is követtem, de közben egy fehér furgon megkezdte mindkettőnk előzését, nem törődve a szemből jövő forgalommal.”

Debreceni baleset

„Január 2-án haladtunk Debrecenbe, a Faraktár utcán. Az úriember azt mondta nem vette észre hogy sáveltolás van. Elég érdekes hogy messze állt meg” – fűzte a koccanásos balesethez a beküldő.

 

