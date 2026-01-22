Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Elszabadultak az indulatok két autós között az M3-as bevezetőjén + videó

Volt itt minden: büntetőfékezés, cikázás, kormányráhúzás, italdobálás, padkára szorítás és ököllel fenyegetés is.

2026. 01. 22. 8:23
Forrás: BpiAutósok
Újabb, sok kérdést felvető és sokkoló közúti konfliktusról kapott felvételt a Bpiautósok portál egy olvasójától. Az eset 2026. január 19-én történt az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszán.
A beküldő beszámolója szerint a kék Audi RS Q3 Sportback vezetője agresszív stílusban, szlalomozva előzgetett a 400 lóerős SUV-val a sűrű forgalomban. Erre reagálva a fehér Seat Alhambra sofőrje is elvesztette a türelmét, a helyzet pedig rövid idő alatt elfajult: a két autós között kölcsönös „üzengetés” indult, üdítős palackok repkedtek, a veszélyes manőverezés egészen a felüljáróig folytatódott.

Jól látszik, hogy a nagy acsarkodás közepette nemcsak egymást sodorták veszélybe. Egyik hirtelen fékezésükkel egy mögöttük haladó teherautó sofőrjére is alaposan ráhozták a frászt, aki szerencsére azért elkerülte az ütközést.

 

