Rossz helyen rossz időben: kanyarodó kamion alá szorult az autó + videó

Kínában vette fel egy fedélzeti kamera, ahogy egy kanyarodó autószállító kamion utánfutójának a vége beleütközik egy személyautóba, aztán maga alá is szorítja. A Lexus sofőrje dudálással próbálta felhívni a kamionos figyelmét a veszélyre – kevés sikerrel.

Persze ő is tehetett volna az ütközés ellen, ha időben hátramenetbe kapcsol, és pár méterrel odébb megy, ahol az utánfutó tekintélyes túlnyúlása már nem éri el.