Életet mentett a hős teherautós manővere a 77-es úton + videó

Fedélzeti kamera rögzítette a rendkívül veszélyes jelenetet, amelynek okozója egy szabálytalanul előző autó volt.

2026. 01. 20. 11:19
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok által közzé tett felvételen jól látszik, hogy a kamerás autó előtt egy teherautó haladt, amikor – vélhetőleg előzési szándékkal – szemből egy piros Honda került frontálisan a teherautó elé. A frontális ütközés elkerülése végül nem azon múlt, aki szabálytalanul előzött, hanem a teherautó sofőrjén. 

A többtonnás jármű vezetője az utolsó pillanatban jobbra húzódott,

vállalva annak kockázatát is, hogy árokba sodródik és felborul. Ez az egyetlen mozdulat teremtett annyi helyet, hogy a szemből érkező autó elférjen, és ne következzen be egy súlyos, akár halálos kimenetelű baleset. A felvétel tanúsága szerint itt valóban egy pillanatnyi döntésen múlt több ember élete.

A videó második jelenete szintén egy előzéshez kapcsolódó, rendkívül veszélyes helyzetet mutat be. Olvasónk beszámolója szerint a szemből érkező autósok egy álló járművet előztek, miközben őt az út szélére szorították. Az eset a 53-as főúton történt, Balotaszállás és Kisszállás között, január 16-án.

A harmadik felvétel Újpesten készült. Ezen egy sofőr minden szabályra fittyet hányva előzésbe kezdett, majd kis híján frontálisan ütközött egy menetrend szerint közlekedő busszal.

 

