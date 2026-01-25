Kátyúzás helyett rendszerszintű felújítás kellene Budapest útjain

A Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője, Almássy Kornél szerint a fővárosi utak rossz állapotának oka nem az útalapokban, hanem a rendszeresen elmaradó kopó- és kötőrétegcserében keresendő, miközben a város évek óta drágább, látványosabb, de kevésbé hatékony felújítási formákra költi a rendelkezésre álló forrásokat.

Fotó: Tumbász Hédi

A közbeszédben az útjavítás szinte kizárólag a kátyúzással azonos. Almássy szerint azonban ez csupán tüneti kezelés.

A kátyúzás pontszerű javítás. Kivágják a hibás részt, befoltozzák, hideg időben sokszor ideiglenes anyaggal. Ez drága, nem tartós, és összességében nem gazdaságos

– mondta. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az útpálya több rétegből áll: legalul található az alapréteg, felette a kötőréteg, legfelül pedig a kopóréteg, amin a forgalom halad. Budapesten az útalap jellemzően kifejezetten erős: sok helyen régi kockakőre vagy úgynevezett soványbeton-alapra épült az aszfalt.

Teherbírási gond általában nincs. A probléma az, hogy a felső rétegek elfáradnak, megrepedeznek, keréknyomosodnak, beengedik a vizet, a fagy szétfeszíti – innen jönnek a kátyúk, a nyomvályúk, a rázós útfelületek

– magyarázta. Szerinte sok esetben elegendő lenne kizárólag a kopóréteg cseréje, laborvizsgálatok alapján eldöntve, szükséges-e a kötőréteghez is hozzányúlni. Ez nagyságrendekkel olcsóbb és gyorsabb megoldás lenne, mint a teljes útpálya elbontása és újjáépítése.