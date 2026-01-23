magyar vöröskereszttelefoncsaló

Vigyázat, telefonos csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével!

Óvatosságra int a Magyar Vöröskereszt: telefonos csalók a szervezet nevével visszaélve próbálnak pénzt kicsalni az emberektől.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 10:35
Csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével: ismeretlenek telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt, miközben a szervezetre hivatkoznak – figyelmeztet a humanitárius szervezet.

Fotó: Facebook

A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban olyan esetekről érkezett jelzés, amelyek során ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. 

A csalók telefonon keresik meg áldozataikat, és pénzbeli adományt kérnek, azt állítva, hogy a Magyar Vöröskereszt megbízásából járnak el.

A szervezet hangsúlyozza: Magyarország egyik legrégebbi humanitárius intézményeként minden hivatalos adománygyűjtési kampányát és közleményét kizárólag saját, hiteles csatornáin teszi közzé. Az aktuális információk a www.voroskereszt.hu oldalon, valamint a Magyar Vöröskereszt közösségimédia-felületein érhetők el.

A Vöröskereszt arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjon el, és amennyiben bárki visszaélést tapasztal, azt haladéktalanul jelezze a szervezet hivatalos elérhetőségein keresztül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Pesti Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

