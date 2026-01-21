Történelmi lépés: az Audi ezzel az autóval érkezik meg a Forma–1-be

A rajongóknak ez a téli szünet időszaka, de a Forma–1-es csapatoknál ilyenkor sem áll meg az élet. Most pedig még a megszokottnál is kevesebb idő juthatott a szusszanásra a mérnököknek, mivel a 2026-os idény óriási szabályváltoztatásokkal érkezik, és ez bizony az autókra is hatással van. Éppen ezért idén a csapatok több tesztelési lehetőséget kapnak, a tavalyi három helyett most kilenc áll a rendelkezésükre. Emellett persze a megszokott eseményekre is sort kerítenek, így az autók fényezéséről már a kollektív teszt előtt lerántják a leplet. Kedd este éppen az Audi volt soron, Berlinben zajlott a bemutató, amely az ő esetükben tulajdonképpen már a második volt.

Ezüst, narancssárga és fekete színben pompázik az első Forma–1-es Audi Fotó: x.com/InsideAudiF1

Az Audi nagy célokkal érkezik a Forma–1-be

Ha az autógyártó neve nem cseng ismerősen a Forma–1-gyel kapcsolatban, az nem véletlen, hiszen míg az Audi más sorozatokban már aratott babérokat, a száguldó cirkuszba abszolút újoncként érkezik 2026-ban. Felvásárolták a Saubert, még a pilótapárosát, a német Nico Hülkenberget és a brazil Gabriel Bortoletót is megtartják, de az erőforrást és a többit már ők hozzák. Csapatfőnöknek például Jonathan Wheatley-t, az istálló technikai és operatív igazgatója pedig Mattia Binotto lesz.

– Ez egy valóra vált álom, olyan projekt, amely az ember életében csak egyszer adódik – örömködött a második F1-es idényét megkezdő Bortoleto. – Ez egy lehetőség arra, hogy olyan örökséget hozzunk létre, amely örökre megmarad a történelemben.

– A mai nap több mint puszta bemutató, ez egy új korszak kezdete az Audi számára – mondta ünnepélyesen Grenot Dollner, az Audi vezérigazgatója. – A Forma–1 a motorsport világának legnagyobb kihívást jelentő színpada, és mi nem pusztán versenyezni jöttünk ide, hanem azért, hogy meghatározzuk a Vorsprung durch Technik (magyarul: A haladás technikája, ez az Audi szlogenje – a szerk.) jövőjét. Tudjuk, hogy a Forma–1-ben a sikerekhez elképesztően kitartónak kell lenni, és

az Audi Revolut F1 Team nem statisztaszerepre érkezett: a célunk, hogy 2030-ra a világbajnoki címért harcoljunk.

Ez még persze odébb van, egyelőre a 2026-os idényre kell koncentrálni. A csapatok hivatalos próbái és autóbemutatói folyamatosan zajlanak, és február 11-én már az első kollektív teszt is megkezdődik. Egy héttel később lesz a második, míg az idénynyitó Ausztrál Nagydíjra március 8-án kerül sor.