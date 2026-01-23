Lewis Hamilton máris készülhet az újabb katasztrófára?

2014 óta nem újult meg annyira a Forma–1, mint amennyire idén meg fog, olyan autók gurulnak majd pályára, mint amilyenekkel eddig nem találkoztunk, a cél, hogy a versenygépek könnyebbek, agilisabbak és fenntarthatóbbak legyenek. A Haas versenyzője, Esteban Ocon szerint akkora változások mentek végbe, hogy a pilótáknak el kell felejteniük mindent, amit kölyökkoruktól, a gokartos időktől megtanultak, és tulajdonképpen újra meg kell tanulniuk vezetni. Egyelőre kiszámíthatatlan, hogy melyik csapat jön ki győztesen a rájuk váró káoszból. 2014-ben éppen a Mercedes volt az, most akár a Ferrari is lehetne. De Ralf Schumacher szavai alapján aligha lesz.

Bár az autók nagyon megváltoznak, nem ilyen lesz az új Ferrari Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A Ferrari megint leszerepel?

A legendás maranellói istálló Kimi Räikkönen 2007-es vb-címe óta vár az újabb egyéni sikerre, de 2008 óta a konstruktőrök versenyében sem termett a Ferrarinak babér. A csapat szurkolói óvatos optimizmussal tekinthettek előre a 2026-os idényre, hátha most jön el az ő évük, ám mint az Frédéric Vasseur szavaiból kiderült, az olaszok egyenesen két autón dolgoznak az évadnyitó Ausztrál Nagydíjra, amelyet március 8-án rendeznek meg.

A jövő heti, zárt kapus barcelonai teszten egy nagyon más Ferrari fog a pályára hajtani, mint egy hónappal később. Bár Schumacher szemében ez nem vet jó fényt a Scuderiára, valójában több csapat is megerősítette, hogy az ő autóik is hatalmas változáson esnek majd át a két esemény között.

Ismét úgy tűnik a Ferrarinál, hogy már most közeleg a katasztrófa, legalábbis ha a sorok között olvasunk. Ez az, ami a leginkább szembetűnik. Úgy tűnik, két különböző autót fejlesztenek. El tudom képzelni, hogy ennek az az oka, hogy Charles Leclerc és Lewis Hamilton teljesen eltérő véleményen van az autóról. Ha ez így van, akkor ez már a kezdetektől fogva katasztrófa. Mindig is azt mondtam, hogy nem lehet két autót fejleszteni, és Fred Vasseur is utalt erre, így összességében a helyzet messze nem ideális

– festett le borús jövőképet Ralf Schumacher a Sky Deutschland Backstage Boxengasse podcastjében.