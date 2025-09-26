Rendkívüli

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Ferihegyi gyorsvasút – újabb részletek derültek ki

A kormány rendelettervezetet tett közzé a Liszt Ferenc repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti gyorsvasút megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncesszióról. A gyorsvasút projekt becsült költsége 1 milliárd euró, és a tervek szerint a repülőtér alatt föld alatti állomás épülne. A részletes pénzügyi és műszaki feltételek egyelőre nem ismertek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 16:34
A kormány új rendelettervezetet tett közzé, amely a Liszt Ferenc Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti gyorsvasút építését és üzemeltetését koncessziós formában valósítaná meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a beruházás stratégiai jelentőségű, ezért gyorsított eljárás és egyszerűsített szabályok vonatkoznának a pályázatra – írja az Index. 

Újabb részletek derültek ki a ferihegyi gyorsvasút építésérő
A tervek szerint a vonal Kőbánya és a repülőtér között épülne, így közvetlen kapcsolatot biztosítana a belváros és a légikikötő között. A repülőtérnél föld alatti állomással épülne. A projekt becsült költsége körülbelül 1 milliárd euró, a koncesszió pedig nemcsak az építést, hanem a későbbi üzemeltetést is magában foglalná. A gyorsvasút gondolata évtizedek óta napirenden van, de mindeddig politikai, pénzügyi vagy műszaki okokból meghiúsult. A mostani lépés része annak a kormányzati stratégiának, amely 2024-ben a repülőtér többségi tulajdonrészének megszerzésével indult. A koncessziókért felelős feladatkör az átszervezés után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez került, így a projekt közvetlenül a gazdasági tárca felügyelete alá tartozik. A részletes műszaki és pénzügyi paramétereket a minisztérium még nem hozta nyilvánosságra, így egyelőre nem ismert, milyen feltételekkel és milyen ütemezésben valósulhat meg a beruházás.

 

