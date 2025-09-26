Ferihegyi gyorsvasút – újabb részletek derültek ki

A kormány új rendelettervezetet tett közzé, amely a Liszt Ferenc Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti gyorsvasút építését és üzemeltetését koncessziós formában valósítaná meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a beruházás stratégiai jelentőségű, ezért gyorsított eljárás és egyszerűsített szabályok vonatkoznának a pályázatra – írja az Index.

Újabb részletek derültek ki a ferihegyi gyorsvasút építésérő

A tervek szerint a vonal Kőbánya és a repülőtér között épülne, így közvetlen kapcsolatot biztosítana a belváros és a légikikötő között. A repülőtérnél föld alatti állomással épülne. A projekt becsült költsége körülbelül 1 milliárd euró, a koncesszió pedig nemcsak az építést, hanem a későbbi üzemeltetést is magában foglalná. A gyorsvasút gondolata évtizedek óta napirenden van, de mindeddig politikai, pénzügyi vagy műszaki okokból meghiúsult. A mostani lépés része annak a kormányzati stratégiának, amely 2024-ben a repülőtér többségi tulajdonrészének megszerzésével indult. A koncessziókért felelős feladatkör az átszervezés után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez került, így a projekt közvetlenül a gazdasági tárca felügyelete alá tartozik. A részletes műszaki és pénzügyi paramétereket a minisztérium még nem hozta nyilvánosságra, így egyelőre nem ismert, milyen feltételekkel és milyen ütemezésben valósulhat meg a beruházás.