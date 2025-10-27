repülőtérberuházásBudapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Ferihegyi repülőtér: hatalmas fejlesztés kezdődik, itt a bejelentés

Jelentős fejlesztéseket jelentett be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter. Egymilliárd euró jut a vasúti kapcsolat kiépítésére, egymilliárd a hármas terminálra, valamint ötszázmillió euró a közútfejlesztésre. Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, így a mostani húszmilllióról negyvenmillióra nőne az éves forgalom.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 15:27
Fotó: MTVA/Bizományosi: Balaton József
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A repülőtér egy stratégia eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Hozzátette: ez egy erős pénzügyi befektetés is, amely az előzetes várakozásoknál 2-3 évvel hamarabb is megtérül – írta a Világgazdaság.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter Fotó: Vémi Zoltán

A Nyugati pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára három-négyezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztése egymilliárd eurós beruházás, ennek keretében 27 kilométernyi vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy ezermilliárd forint értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál, valamint ötszázmillió euró a közútfejlesztés – tette hozzá tárcavezető.

A vasúti szakaszon a vonat 160 kilométer per órás sebességgel tud majd közlekedni.

Kiemelte, a várakozásokkal jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda.

Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, így a mostani húszmilllióról negyvenmillióra nőne az éves forgalom. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034-35-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be. 

Korábban írtuk, hogy a kormány elindítja a Ferihegyet a fővárossal összekötő vasúti beruházást, emellett egy új cargo repteret építene. A két beruházást magánbefektetők bevonásával koncessziós szerződés keretében valósítanák meg, a felhívásokat még idén kiírnák.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.