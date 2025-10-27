Ferihegyi repülőtér: hatalmas fejlesztés kezdődik, itt a bejelentés

– A repülőtér egy stratégia eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Hozzátette: ez egy erős pénzügyi befektetés is, amely az előzetes várakozásoknál 2-3 évvel hamarabb is megtérül – írta a Világgazdaság.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter Fotó: Vémi Zoltán

A Nyugati pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára három-négyezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztése egymilliárd eurós beruházás, ennek keretében 27 kilométernyi vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy ezermilliárd forint értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál, valamint ötszázmillió euró a közútfejlesztés – tette hozzá tárcavezető.

A vasúti szakaszon a vonat 160 kilométer per órás sebességgel tud majd közlekedni.

Kiemelte, a várakozásokkal jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda.

Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, így a mostani húszmilllióról negyvenmillióra nőne az éves forgalom. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034-35-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be.

Korábban írtuk, hogy a kormány elindítja a Ferihegyet a fővárossal összekötő vasúti beruházást, emellett egy új cargo repteret építene. A két beruházást magánbefektetők bevonásával koncessziós szerződés keretében valósítanák meg, a felhívásokat még idén kiírnák.