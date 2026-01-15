Schäferék emberhátrányban mentettek pontot Augsburgban, de ezt már csak a kispadról láthatta Rossi kedvence

Csütörtök este egy mérkőzést játszottak a Bundesligában, amelyen a házigazda Augsburg 1-1-es döntetlent játszott az Union Berlin ellen. A magyar válogatott középpályása, Schäfer András kezdőként kapott lehetőséget a fővárosi együttesben, aztán a 64. percben lecserélték. A berliniek - a ghánai Derrick Kohn kiállítása miatt már emberhátrányban - a ráadásban egyenlítettek a horvát Marin Ljubicic találatával. A berlinieknek ezzel 23 pontjuk van, és 17 meccset követően a 9. helyen állnak a bajnoki tabellán.

Schäfer András ezúttal 64 percet kapott az Union Berlin csapatában Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Nem ez volt Schäfer András legjobb meccs az Union mezében

A berliniek magyar középpályása ugyan igyekezett, de nem alkotott maradandót a találkozón. A teljesítményét jó közepesnek értékelhetjük, ám tegyük gyorsan hozzá, soha rosszabbat, ugyanis nem hibázott a játéktéren töltött 64 perc alatt, ugyanakkor emlékezetes megmozdulása sem akadt.

Schäfer András statisztikája az Augsburg ellen

osztályzat: 6.6

lövés: 3

várható gólok (xG): 0.23

passzhatékonyság: 82% (22-ből 18 jó)

labdaérintés: 36

kapu előtti labdaérintés: 2

sikeres párharcok: 7

Az Union Berlin legközelebb vasárnap, a VfB Stuttgart vendégeként lép pályára 15.30-as kezdéssel.