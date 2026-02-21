Összekerültek a magyar csapatok az Európa-ligában, egy hét alatt háromszor találkoznak

A női kézilabda Európa-liga főtáblájára jutott két magyar csapat közül az Esztergom múlt héten bebiztosította a csoportelsőségét, így Elek Gábor együttese nyugodtan várhatja a vasárnapi kvartettzárást a német Blomberg otthonában. A Mosonmagyaróvár ugyanakkor sorsdöntő találkozót vívott szombaton a román Baia Mare ellen, hiszen mellettük a vendég nagybányaiak, valamint a címvédő Thüringer is hat-hat ponttal állt a tabella első három helyén.

A Mosonmagyaróvár a Baia Mare legyőzésével bejutott a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjébe, az Esztergom lesz az ellenfele. Fotó: Mkcse.hu/Zengő Ferenc

Női kézilabda Európa-liga: Mosonmagyaróvár–Esztergom negyeddöntő lesz

Januárban Romániában hatgólos vereséget szenvedett az északnyugat-magyarországi együttes Papp Nikolettáéktól, ezúttal viszont a találkozó legelejétől kezdve vezetett. Ötgólos különbség is alakult már ki az első félidőben, és ugyan ez sokáig nem nőtt tovább a fordulás után sem, igazán közel csak az utolsó percekben tudott zárkózni a Baia Mare, de akkor sem eléggé.

A Mosonmagyaróvár összességében magabiztosan, 28-26-ra győzött, ezzel pedig továbbjutott.

Kukely Anna ötször, Stranigg Zsófia négyszer talált be, Arenhart a gólja mellett kilenc lövést védett. A túloldalon Papp Nikoletta kétszer volt eredményes.

Az, hogy a klub csoportja első vagy második helyén kerül a legjobb nyolc közé, a párhuzamosan zajló mérkőzéstől is függött. Ott Faragó Luca, Kuczora Csenge és Szabó Anna (valamint Csíkos Luca leendő) együttese, a német Thüringer a kvartettben már biztosan utolsó Larvik otthonában lépett pályára – mivel a címvédőnek a magyarokhoz képest jobb, a románokhoz képest viszont rosszabb volt az egymás elleni mérlege, így a Mosonmagyaróvár sikere miatt kötelezőnek számított a pontszerzés a továbbjutáshoz. Bár a második félidő közepéig szoros volt a norvégiai találkozó, a hajrában elléptek a németek, és 34-28-as győzelmükkel megnyerték a csoportot. Kuczora négy, a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó három, míg Szabó két találattal járult hozzá a sikerhez.

Így aztán a március végi, oda-vissza vágós negyeddöntős párharcokban a Thüringer a dán Nyköbing, a Mosonmagyaróvár pedig az Esztergom ellen csap majd össze a legjobb négy közé kerülésért. A két magyar együttes a párharc két mérkőzése között, március utolsó hetében az NB I-ben is találkozik majd egymással, akkor az odavágónak is otthont adó Mosonmagyaróváron. Az El-negyeddöntő továbbjutói a grazi négyes döntőben május 16-án és 17-én játszanak.