kézilabdanői kézilabda Európa-ligaMOL Esztergom KézilabdaThüringer HCMosonmagyaróvári KC SEBaia Mare

Összekerültek a magyar csapatok az Európa-ligában, egy hét alatt háromszor találkoznak

A női kézilabda Európa-liga csoportkörének utolsó, 6. fordulójában a Mosonmagyaróvár hazai pályán legyőzte nagybányai riválisát, így kiharcolta a továbbjutást. A címvédő Thüringer is nyert, ennek is köszönhetően a negyeddöntőben a mosonmagyaróváriak az Esztergom ellen csapnak össze.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 17:32
Továbbjutott a Mosonmagyaróvár a női kézilabda Európa-liga csoportköréből Fotó: Mkcse.hu/Zengő Ferenc
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női kézilabda Európa-liga főtáblájára jutott két magyar csapat közül az Esztergom múlt héten bebiztosította a csoportelsőségét, így Elek Gábor együttese nyugodtan várhatja a vasárnapi kvartettzárást a német Blomberg otthonában. A Mosonmagyaróvár ugyanakkor sorsdöntő találkozót vívott szombaton a román Baia Mare ellen, hiszen mellettük a vendég nagybányaiak, valamint a címvédő Thüringer is hat-hat ponttal állt a tabella első három helyén.

A Mosonmagyaróvár a Baia Mare legyőzésével bejutott a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjébe, az Esztergom lesz az ellenfele
A Mosonmagyaróvár a Baia Mare legyőzésével bejutott a női kézilabda Európa-liga negyeddöntőjébe, az Esztergom lesz az ellenfele. Fotó: Mkcse.hu/Zengő Ferenc

Női kézilabda Európa-liga: Mosonmagyaróvár–Esztergom negyeddöntő lesz

Januárban Romániában hatgólos vereséget szenvedett az északnyugat-magyarországi együttes Papp Nikolettáéktól, ezúttal viszont a találkozó legelejétől kezdve vezetett. Ötgólos különbség is alakult már ki az első félidőben, és ugyan ez sokáig nem nőtt tovább a fordulás után sem, igazán közel csak az utolsó percekben tudott zárkózni a Baia Mare, de akkor sem eléggé.

A Mosonmagyaróvár összességében magabiztosan, 28-26-ra győzött, ezzel pedig továbbjutott.

Kukely Anna ötször, Stranigg Zsófia négyszer talált be, Arenhart a gólja mellett kilenc lövést védett. A túloldalon Papp Nikoletta kétszer volt eredményes.

Az, hogy a klub csoportja első vagy második helyén kerül a legjobb nyolc közé, a párhuzamosan zajló mérkőzéstől is függött. Ott Faragó Luca, Kuczora Csenge és Szabó Anna (valamint Csíkos Luca leendő) együttese, a német Thüringer a kvartettben már biztosan utolsó Larvik otthonában lépett pályára – mivel a címvédőnek a magyarokhoz képest jobb, a románokhoz képest viszont rosszabb volt az egymás elleni mérlege, így a Mosonmagyaróvár sikere miatt kötelezőnek számított a pontszerzés a továbbjutáshoz. Bár a második félidő közepéig szoros volt a norvégiai találkozó, a hajrában elléptek a németek, és 34-28-as győzelmükkel megnyerték a csoportot. Kuczora négy, a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó három, míg Szabó két találattal járult hozzá a sikerhez.

Így aztán a március végi, oda-vissza vágós negyeddöntős párharcokban a Thüringer a dán Nyköbing, a Mosonmagyaróvár pedig az Esztergom ellen csap majd össze a legjobb négy közé kerülésért. A két magyar együttes a párharc két mérkőzése között, március utolsó hetében az NB I-ben is találkozik majd egymással, akkor az odavágónak is otthont adó Mosonmagyaróváron. Az El-negyeddöntő továbbjutói a grazi négyes döntőben május 16-án és 17-én játszanak.

Így várták a mosonmagyaróváriak a szombati mérkőzést:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu