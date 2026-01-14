Csapatkapitánya nélkül utazik az Eb-re a magyar férfi-kézilabdaválogatott

kézilabdaférfi kézi Ebsérülésmagyar férfi kézilabda-válogatottBánhidi Bence

A magyar válogatott pénteken kezdi meg a 17. férfikézilabda Európa-bajnokságot, ám szerdán kiderült, hogy a csapatkapitány, Bánhidi Bence nélkül. A Szeged beállója nem épült fel a sérüléséből az Eb-re, így nélküle lett teljes a magyar csapat svédországi kerete.

2026. 01. 14. 12:56
Bánhidi Bence nem lesz ott az Európa-bajnokságon (Fotó: Csudai Sándor)
A csütörtökön rajtoló férfikézilabda Európa-bajnokságnak Dánia, Norvégia és Svédország ad otthont, a magyar válogatott pedig utóbbi országban szerepel a kristianstadi csoportkörben és az esetleges malmői középdöntőben. Pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, jövő kedden pedig Izland lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfele, egyaránt 20.30-tól – a középdöntőbe az első két helyezett jut. A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) szerdán a honlapján közölte , hogy a magyar Eb-keretnek a sérüléssel bajlódó csapatkapitány, Bánhidi Bence nem lesz tagja.

A magyar válogatott beállója, Bánhidi Bence lemarad a férfikézilabda Eb-ről
A magyar válogatott a beállója, Bánhidi Bence nélkül érkezik meg szerdán a férfikézilabda Eb helyszínére (Fotó: Csudai Sándor)

Bánhidi Bence nem tagja a magyar férfi-kézilabdaválogatott Eb-keretének

A Szeged harmincéves beállójának térde november közepén sérült meg, azóta igyekezett felépülni. December végén még azt mondta lapunknak, hogy reális az Eb-szereplésének esélye, és egy héttel ezelőtt a felcsúti felkészülés közben is arról beszélt, hogy hetven százalékra saccolja a részvételét. Bár azóta a Románia elleni győri (33-23) és felcsúti (40-34) győzelmet is kihagyta, végül a Lékai Máté visszavonulásával csapatkapitányként előrelépett Bánhidinek nem sikerült teljesen felépülnie, és a jobbszélső Krakovszki Zsolt után neki is ki kell hagynia a kontinensviadalt.

Bánhidi Bence a 2016-os Európa-bajnokság óta minden világversenyen tagja volt a magyar keretnek – mostanáig. Mivel a szegedi beálló nevezve van a tornára, így elviekben lehetősége van arra a szakmai stábnak, hogy az Eb alatt, ha állapota engedi és szükség van a játékára, akkor később becserélje őt a keretbe. Erről azonban csak később születhet döntés. 

Bánhidi távollétében a csapatkapitány Sipos Adrián, helyettese Ligetvári Patrik lesz.

A magyar válogatott Európa-bajnoki kerete:

kapusok:

  • Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)

balszélsők:

balátlövők:

beállók:

irányítók:

  • Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)

jobbátlövők:

jobbszélsők:

  • Imre Bence (THW Kiel, német), Szilágyi Benjámin (Szeged), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)

A tornán mérkőzésenként 16 kézilabdázó léphet pályára.

Bánhidi Bence mellett Imre Bence is (hasfal)sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban:

 

