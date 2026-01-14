Meglepetés a magyarok ellen készülő lengyelek keretében, a szövetségi kapitány már magyarázkodik

Csütörtökön kezdődik a svéd–dán–norvég rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokság, a magyar válogatott a csoportmérkőzéseit a svéd üdülővárosban, Kristianstadban játssza, az elsőt pénteken 20.30-tól a lengyelek ellen. Chema Rodríguez csapata a románok ellen hangolt a tornára, előbb Győrben 33-23-ra, majd egy nappal később zárt kapus mérkőzésen 40-34-re nyert. Mindeközben a lengyelek sokáig titkolóztak, végül a szerbek ellen játszottak kétszer, előbb 33-32 legyőzték déli szomszédunkat, majd egy nappal később 32-32-es döntetlen lett az eredmény.

A magyar válogatott Lengyelország ellen kezdi meg a kézilabda Eb-t péntek este. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A lengyel kézilabda ugyanakkor nem a fénykorát éli, noha a Kielce és a Wisla Plock a Bajnokok Ligája rendszeres szereplője. A lengyelek máig utolsó jelentős eredményükként a 2015-ös katari világbajnokságon bronzérmesek voltak – a magyar válogatott ezen a tornán ott sem volt –, aztán következett a zuhanás. Már a 2017-es vb-n is csak a 17. helyen zártak, a mélypont pedig egy éve a 2025-ös torna volt, ahol a 25. helyet sikerült megcsípni. A két válogatott legutóbb 2021-ben játszott tétmeccset, akkor az egyiptomi vb középdöntőjében a mieink simán, 30-26-ra nyertek, ez volt az a torna, ahol a negyeddöntőben, óriási csatában Lékai Mátéék kikaptak a franciáktól. Az Európai Kézilabda-szövetség előzetes becslése szerint a magyar válogatott a nyolcadik helyen zár, a lengyeleket nem várja az első tízbe, a Handball Planet szakportálnál a 21. helyre tippelték őket a 24 fős mezőnyből.

A lengyelek kerete, nagy hiányzókkal

A lengyelek szövetségi kapitánya, a spanyol Jota González – aki a portugál Benficát is irányítja – kedden kihirdette a végleges keretet a kézilabda Eb-re. A Sport.pl honlapja pedig ezzel a címmel írta meg a hírt: „Meglepetés! Íme a lengyel keret a kézilabda Európa-bajnokságra”. A portál kiemeli, a szűkített keretbe végül két játékos nem fért be:

Marcel Jastrzebski, a horvát Nexe kapusa és Sebastian Kaczor, a francia Nimes játékosa, aki a magyar válogatott Ónodi-Jánoskúti Mátéval játszik együtt.

A lap kiemeli, hogy a hiányzók között van még Szymon Sicka átlövő, aki a Kielcében kilenc BL-meccsen 39 gólt dobott, ám ideiglenesen most felfüggesztette a válogatott szereplést. A másik nagy hiányzó pedig a 207 centiméter magas Kamil Syprzak, a Paris Saint-Gemain beállója, a 34 éves kézilabdázó sérülés miatt nem bevethető.

A keret magját nem meglepő módon a Kielce és a Wisla Plock játékosai adják, előbbiből négy, míg Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán csapatából ketten vannak.