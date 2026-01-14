Meglepetés a magyarok ellen készülő lengyelek keretében, a szövetségi kapitány már magyarázkodik

Rendkívüli

Pénteken Magyarország–Lengyelország mérkőzéssel kezdődik a mieink számára a férfikézilabda Eb a svéd Kristianstadban. A lengyel válogatott kedden keretet hirdetett, ami után nagy hiányzókról ír a lengyel sajtó, a szövetségi kapitány igyekszik magyarázatot adni a döntéseire, miközben a lengyel olvasók is kételkednek abban, hogy az előző vb-n mindössze 25. helyen záró válogatottjuk most továbbjut-e a kézilabda Eb csoportköréből.

2026. 01. 14.
Kamil Syprzak (jobbra) csak a tévén keresztül szurkolhat a lengyel válogatottnak a kézilabda Eb-n
Kamil Syprzak (jobbra) csak a tévén keresztül szurkolhat a lengyel válogatottnak a kézilabda Eb-n Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Csütörtökön kezdődik a svéd–dán–norvég rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokság, a magyar válogatott a csoportmérkőzéseit a svéd üdülővárosban, Kristianstadban játssza, az elsőt pénteken 20.30-tól a lengyelek ellen. Chema Rodríguez csapata a románok ellen hangolt a tornára, előbb Győrben 33-23-ra, majd egy nappal később zárt kapus mérkőzésen 40-34-re nyert. Mindeközben a lengyelek sokáig titkolóztak, végül a szerbek ellen játszottak kétszer, előbb 33-32 legyőzték déli szomszédunkat, majd egy nappal később 32-32-es döntetlen lett az eredmény. 

A magyar válogatott Lengyelország ellen kezdi meg a kézilabda Eb-t péntek este
A magyar válogatott Lengyelország ellen kezdi meg a kézilabda Eb-t péntek este. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A lengyel kézilabda ugyanakkor nem a fénykorát éli, noha a Kielce és a Wisla Plock a Bajnokok Ligája rendszeres szereplője. A lengyelek máig utolsó jelentős eredményükként a 2015-ös katari világbajnokságon bronzérmesek voltak – a magyar válogatott ezen a tornán ott sem volt –, aztán következett a zuhanás. Már a 2017-es vb-n is csak a 17. helyen zártak, a mélypont pedig egy éve a 2025-ös torna volt, ahol a 25. helyet sikerült megcsípni. A két válogatott legutóbb 2021-ben játszott tétmeccset, akkor az egyiptomi vb középdöntőjében a mieink simán, 30-26-ra nyertek, ez volt az a torna, ahol a negyeddöntőben, óriási csatában Lékai Mátéék kikaptak a franciáktól. Az Európai Kézilabda-szövetség előzetes becslése szerint a magyar válogatott a nyolcadik helyen zár, a lengyeleket nem várja az első tízbe, a Handball Planet szakportálnál a 21. helyre tippelték őket a 24 fős mezőnyből.

 

A lengyelek kerete, nagy hiányzókkal

A lengyelek szövetségi kapitánya, a spanyol Jota González – aki a portugál Benficát is irányítja – kedden kihirdette a végleges keretet a kézilabda Eb-re. A Sport.pl honlapja pedig ezzel a címmel írta meg a hírt: „Meglepetés! Íme a lengyel keret a kézilabda Európa-bajnokságra”. A portál kiemeli, a szűkített keretbe végül két játékos nem fért be:

  1. Marcel Jastrzebski, a horvát Nexe kapusa és 
  2. Sebastian Kaczor, a francia Nimes játékosa, aki a magyar válogatott Ónodi-Jánoskúti Mátéval játszik együtt.

A lap kiemeli, hogy a hiányzók között van még Szymon Sicka átlövő, aki a Kielcében kilenc BL-meccsen 39 gólt dobott, ám ideiglenesen most felfüggesztette a válogatott szereplést. A másik nagy hiányzó pedig a 207 centiméter magas Kamil Syprzak, a Paris Saint-Gemain beállója, a 34 éves kézilabdázó sérülés miatt nem bevethető.

A keret magját nem meglepő módon a Kielce és a Wisla Plock játékosai adják, előbbiből négy, míg Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán csapatából ketten vannak.

A szövetségi kapitány nehéz döntésről beszélt

– Őszintén szólva nincs egyértelmű ok a döntésem mögött – kezdte a szövetségi kapitány a kerethirdetés után. – A megérzéseimre hallgattam. Mindkét kimaradó játékos nagyon jól edzett az utóbbi időben, de az edző dolga, hogy végül meghozza a döntést. Úgy éreztem, hogy ezen a ponton a megmaradt tizennyolc játékos egy kicsit többet adhat hozzá a csapat teljesítményéhez. Azt is szeretném hangsúlyozni, a választásom nem jelenti azt, hogy a jövőben nem számítok ezekre a játékosokra.

Érdekesség még, hogy a Sport.pl cikkének végén egy szavazás van, amelyben arra kíváncsiak, az olvasók szerint a lengyel válogatott továbbjut-e a csoportjából. Jota González együttesének ehhez az első két hely valamelyikén kell végeznie. 

A szavazatok eléggé megoszlanak, ami jól mutatja a válogatott helyzetét Lengyelországban. Ugyanakkor cikkünk megjelenésekor a szavazatok közel fele szerint a lengyelek továbbjutnak, 45 százalék szerint viszont nem fog összejönni a bravúr.

A Magyarország–Lengyelország Eb-meccs pénteken 20.30-kor kezdődik, ezután vasárnap és kedden rendezik a csoport további találkozóit, a magyarok mindig 20.30-kor játszanak Kristianstadban.

A magyar válogatott húszfős kerete: 

  • Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)
  • Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya) 
  • Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskuti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
  • Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (La Rioja, spanyol)
  • Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
  • Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)
  • Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya)

