Az AfD a Zöldek elé került, a CDU és az SPD gyengült

A CDU – Hendrik Wüst tartományi miniszterelnök pártja – ugyan kisebb veszteségekkel, de megőrizte vezető pozícióját. A végleges eredmény szerint 33,3 százalékot ért el, ami egy százalékpontos visszaesést jelent a 2020-as választáshoz képest. A második helyen a Szociáldemokrata Párt (SPD) végzett 22,1 százalékkal, ami 2,2 százalékponttal kevesebb a korábbinál, írta a Junge Freiheit.

Hendrik Wüst (CDU), Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke nyilatkozik a helyhatósági választásokról a düsseldorfi CDU választási ünnepségén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Reichwein)

Az igazi áttörést az AfD hozta: 14,5 százalékot szerzett, ezzel majdnem megháromszorozta öt évvel ezelőtti eredményét.

A Zöldek jelentősen visszaestek: a 2020-as 20 százalékról most 13,1 százalékra zuhantak. A szabaddemokrata FDP mindössze 3,3 százalékot ért el (–2,3 százalékpont), ami egy tartományi választáson a parlamentből való kiesést jelentette volna. A Baloldal ezzel szemben javított, 5,3 százalékra növelve támogatottságát.