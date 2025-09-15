Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

afdÉszak-Rajna-Vesztfáliaválasztásszavazóbáziseredménye

Az AfD a Zöldek elé került, a CDU és az SPD gyengült

Észak-Rajna–Vesztfália önkormányzati választásán történelmi eredményt ért el az AfD: a párt a harmadik legerősebb politikai erővé vált, megelőzve a Zöldeket, és több nagyvárosban is a második fordulóba jutott.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 09. 15. 8:18
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Tino Chrupalla (R) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak Fotó: John Macdougall Forrás: AFP
A CDU – Hendrik Wüst tartományi miniszterelnök pártja – ugyan kisebb veszteségekkel, de megőrizte vezető pozícióját. A végleges eredmény szerint 33,3 százalékot ért el, ami egy százalékpontos visszaesést jelent a 2020-as választáshoz képest. A második helyen a Szociáldemokrata Párt (SPD) végzett 22,1 százalékkal, ami 2,2 százalékponttal kevesebb a korábbinál, írta a Junge Freiheit.

AfD
Hendrik Wüst (CDU), Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke nyilatkozik a helyhatósági választásokról a düsseldorfi CDU választási ünnepségén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Reichwein)

Az igazi áttörést az AfD hozta: 14,5 százalékot szerzett, ezzel majdnem megháromszorozta öt évvel ezelőtti eredményét.

A Zöldek jelentősen visszaestek: a 2020-as 20 százalékról most 13,1 százalékra zuhantak. A szabaddemokrata FDP mindössze 3,3 százalékot ért el (–2,3 százalékpont), ami egy tartományi választáson a parlamentből való kiesést jelentette volna. A Baloldal ezzel szemben javított, 5,3 százalékra növelve támogatottságát.

A részvételi arány 58,5 százalék volt – ez a legmagasabb az elmúlt 31 évben.

AfD-áttörés a nagyvárosokban is

Először fordult elő, hogy nyugatnémet tartományban az AfD jelöltjei bejutottak a polgármester-választások második fordulójába.

Paul Ziemiak, a CDU tartományi főtitkára „nagy sikerként” értékelte az eredményt, hangsúlyozva, hogy a CDU „világosan megnyerte a választást”. Hendrik Wüst miniszterelnök ugyanakkor figyelmeztetett: az AfD előretörése minden pártnak aggodalomra ad okot.

Norbert Emmerich, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt gelsenkircheni polgármesterjelöltje (középen) egy sajtótájékoztatón a városházán Enxhi Seli-Zacharias (jobbra) és Friedhelm Rikowski (AfD) (balra) észak-rajna-vesztfáliai parlamenti képviselő mellett (Fotó: AFP/Ina Fassbender)
Norbert Emmerich, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt gelsenkircheni polgármesterjelöltje (középen) egy sajtótájékoztatón a városházán Enxhi Seli-Zacharias (jobbra) és Friedhelm Rikowski (AfD) (balra) észak-rajna–vesztfáliai parlamenti képviselő mellett (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

Az AfD képviselője, Enxhi Seli-Zacharias Gelsenkirchenből úgy fogalmazott:

Szavazóbázisunk megszilárdult, már nem csupán elégedetlen protestszavazókra támaszkodunk.

A választási döntések mögött leginkább a gazdasági kérdések álltak: a szavazók 36 százaléka nevezte meg ezt fő szempontként. Jelentősen nőtt a migráció és integráció fontossága is (32 százalék), amely öt éve még csak minden ötödik szavazónál játszott meghatározó szerepet. A közbiztonság (24 százalék) és az oktatáspolitika (23 százalék) szintén előrébb került, míg a környezet- és klímapolitika (19 százalék) lecsúszott az élmezőnyből.

Borítókép: Az Alternatíva Németországért párt társelnökei, Tino Chrupalla (jobbra) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP/John Macdougall)
 

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

