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FTC-Telekom WaterpolovízilabdaMatajsz Márknői vízilabda Bajnokok LigájaOlimpiakosz

Történelmi BL-döntőt játszik a Fradi, melynek edzője 28 évet visszamenne az időben

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Története első döntőjét játssza péntek este a Bajnokok Ligájában az FTC-Telekom Waterpolo női vízilabdacsapata, amely az Olimpiakosz ellen ugrik medencébe. Az FTC-t irányító Matajsz Márk játékosként már nyert európai kupadöntőt a pireusziak ellen, vezetőedzőként első nemzetközi fináléjában pedig újra a görög csapat ellen bizonyíthat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 12:46
A Ferencváros női vízilabdacsapata története legnagyobb sikerét érheti el
A Ferencváros női vízilabdacsapata története legnagyobb sikerét érheti el Forrás: fradi.hu
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Az FTC klasszisának már csak a BL-serleg hiányzik

Az első számú magyar női vízilabdázónak, Keszthelyi Ritának ez az, ami még nem jött össze fantasztikus karrierje során, a válogatott 34 esztendős kapitánya – aki egy súlyos térdsérülésből elképesztő munkával tudott felépülni a máltai négyes döntőre – eddig három különböző klub színeiben is eljutott a döntőig, de 2016-ban az UVSE-vel, 2024-ben a Mataróval, tavaly pedig a Sabadell együttesével is ezüstérmes lett.

A végső sikerhez egy évvel ezelőtt járt a legközelebb, amikor csapata három perccel a befejezés előtt még két góllal vezetett a Sant Andreu ellen. Rajtuk kívül még Szilágyi Dorottyának van BL-döntős tapasztalata, ő 2021-ben a Dunaújváros színeiben éppen az Olimpiakosszal szemben maradt alul.

A legrangosabb női európai kupa történetében eddig csak egyetlen magyar győzelem született, 1993-ban a Szentes hódította el a trófeát, előtte a BVSC, később pedig az UVSE és a Dunaújváros sem járt sikerrel a döntőkben.

Az FTC–Olimpiakosz döntőt pénteken 21.00 órától rendezik.

 

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