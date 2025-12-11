A Megadeth alapítója elárulta, miért oszlik fel a legendás metálbanda

Fizikai fájdalmai miatt kénytelen búcsút inteni a Megadeth – erről beszélt részletesen Dave Mustaine a SiriusXM Trunk Nation With Eddie Trunk műsorában. A több mint négy évtizede színpadon lévő metalikon elárulta, hogy kezeiben, nyakában és törzsének alsó részén jelentkező fájdalmai mára elviselhetetlenné tették a zenélést és a folyamatos turnézást – írja a Vice.

Megadeth koncert. Fotó: AFP

Mustaine elárulta, hogy kezei egyre jobban cserbenhagyják, és

több olyan egészségi problémája is van, mint ízületi gyulladás és előboltosuló porckorongok, amelyek jelentősen korlátozzák fizikai teljesítőképességét.

Emellett ágyéki problémák és a korábban végzett háti és nyaki gerincfúzió is hozzájárult ahhoz, hogy így nem folytathatja örökké.Mustaine hangsúlyozta, hogy mindig az alapján ítélte meg a zenekar jövőjét, mennyire tud százszázalékosan teljesíteni minden este.

Bár a jövőre megjelenő lemezt – amely a zenekar 17. stúdióalbuma – végül befejezték, a fizikai kihívások növekvő terhet jelentenek neki.

A banda alapítója a fájdalmak és a sérülések miatt szánta rá magát a visszavonulásra, de azt sem zárja ki, hogy ha az új lemez jól szerepel, még beleférhet egy nagyszerű utolsó turné, mielőtt végleg lezárnák a Megadeth történetét.

Alább nézhető meg a banda legújabb klipje, amely a hamarosan megjelenő albumon is szerepelni fog:

Borítókép: Dave Mustaine, a Megadeth frontembere (Forrás: AFP)