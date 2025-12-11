Dave MustaineMegadethegyüttesfájdalommetálzenefeloszlás

A Megadeth alapítója elárulta, miért oszlik fel a legendás metálbanda

Dave Mustaine egy interjúban arról beszélt, hogy a súlyos egészségi problémák – például ízületi gyulladás, gerincsérv és kézproblémák – jelentős szerepet játszanak abban, hogy a legendás thrash metal együttes, a Megadeth lezárja pályafutását egy utolsó albummal és búcsúturnéval.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 16:34
Fizikai fájdalmai miatt kénytelen búcsút inteni a Megadeth – erről beszélt részletesen Dave Mustaine a SiriusXM Trunk Nation With Eddie Trunk műsorában. A több mint négy évtizede színpadon lévő metalikon elárulta, hogy kezeiben, nyakában és törzsének alsó részén jelentkező fájdalmai mára elviselhetetlenné tették a zenélést és a folyamatos turnézást – írja a Vice

James LoMenzo, Dave Mustaine, and Teemu Mantysaari, members of the American thrash metal band Megadeth, perform during the Megadeth 'Destroy All Enemies' Tour at the Toyota Music Factory in Irving, Texas, United States, on August 20, 2024. (Photo by Javier Vicencio / Eyepix Group) (Photo by Eyepix/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
Megadeth koncert. Fotó: AFP

Mustaine elárulta, hogy kezei egyre jobban cserbenhagyják, és 

több olyan egészségi problémája is van, mint ízületi gyulladás és előboltosuló porckorongok, amelyek jelentősen korlátozzák fizikai teljesítőképességét. 

Emellett ágyéki problémák és a korábban végzett háti és nyaki gerincfúzió is hozzájárult ahhoz, hogy így nem folytathatja örökké.Mustaine hangsúlyozta, hogy mindig az alapján ítélte meg a zenekar jövőjét, mennyire tud százszázalékosan teljesíteni minden este. 

Bár a jövőre megjelenő lemezt – amely a zenekar 17. stúdióalbuma – végül befejezték, a fizikai kihívások növekvő terhet jelentenek neki.

A banda alapítója a fájdalmak és a sérülések miatt szánta rá magát a visszavonulásra, de azt sem zárja ki, hogy ha az új lemez jól szerepel, még beleférhet egy nagyszerű utolsó turné, mielőtt végleg lezárnák a Megadeth történetét.

Alább nézhető meg a banda legújabb klipje, amely a hamarosan megjelenő albumon is szerepelni fog:

Borítókép: Dave Mustaine, a Megadeth frontembere (Forrás: AFP)

               
       
       
       

