A Slayer-ikon odaszúrt a Megadeth énekesének, elárulta, miért a Metallicát favorizálja

Kerry King egy friss Reigning TV-interjúban beszélt arról, miért tartja a Metallicát jobbnak a Megadeth-nél. A Slayer legendás gitárosa és Mark Osegueda, King szólózenekarának énekese egyaránt a Metallicát jelölték kedvencüknek a két évtized óta rivalizáló thrash metál bandák közül – adta hírül a Loudersound.

James Hetfield, a Metallica frontembere Fotó: MARCUS BRANDT / AFP

A Slayer-ikon nem köntörfalazott, egyértelművé tette, hogy miért ez a döntése:

A Metallicának van énekese

– szúrt oda Megadeth frontemberének, Dave Mustaine-nek.

„Bocs, Dave!” – tette hozzá a gitáros.

Dave Mustaine, a Megadeth alapítója Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Az interjú során feltették a kérdést: „James Hetfield vagy Dave Mustaine?” Mindketten Hetfieldet jelölték kedvencüknek. King így válaszolt: „James Hetfield – bocs, Dave!” Hozzátette:

Tudom, hogy játszottam a bandádban, de most Jamest választom.

King ezzel arra utalt, hogy 1984-ben néhány koncerten játszott a Megadeth-tel.

A Slayer, a Metallica és a Megadeth mind az 1980-as évek kaliforniai Bay Area thrash metal szcénájából nőttek ki.

Mustaine eredetileg a Metallica gitárosa volt, de személyes feszültségek miatt kirúgták.

Ezt követően megalapította a Megadeth-t, hogy gyorsabb és keményebb legyen az ex-bandatagoknál, míg a Metallica Kirk Hammett-tel folytatta.

Borítókép: Kerry King, a Slayer alapítója (Forrás: AFP/Daniel Karmann)