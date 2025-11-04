Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

MegadethJames HetfieldDave MustaineSlayerMetallica

A Slayer-ikon odaszúrt a Megadeth énekesének, elárulta, miért a Metallicát favorizálja

Kerry King elmondta, miért tartja jobbnak a Metallicát a Megadethnél. A gitáros nem kímélte Dave Mustaine hangját, és nyíltan a Metallica frontemberét favorizálta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 15:00
Kerry King egy friss Reigning TV-interjúban beszélt arról, miért tartja a Metallicát jobbnak a Megadeth-nél. A Slayer legendás gitárosa és Mark Osegueda, King szólózenekarának énekese egyaránt a Metallicát jelölték kedvencüknek a két évtized óta rivalizáló thrash metál bandák közül – adta hírül a Loudersound.

26 May 2023, Hamburg: Singer James Hetfield of the band Metallica sings on stage at Volksparkstadion. Metallica played its first of two Hamburg concerts as part of the "M72 World Tour". Photo: Marcus Brandt/dpa (Photo by MARCUS BRANDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
James Hetfield, a Metallica frontembere Fotó: MARCUS BRANDT / AFP

A Slayer-ikon nem köntörfalazott, egyértelművé tette, hogy miért ez a döntése: 

A Metallicának van énekese

– szúrt oda Megadeth frontemberének, Dave Mustaine-nek. 

„Bocs, Dave!” – tette hozzá a gitáros.

Dave Mustaine of Megadeth performs on stage at the Germania Insurance Amphitheater in Austin, Texas on August 20, 2021. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Dave Mustaine, a Megadeth alapítója Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Az interjú során feltették a kérdést: „James Hetfield vagy Dave Mustaine?” Mindketten Hetfieldet jelölték kedvencüknek. King így válaszolt: „James Hetfield – bocs, Dave!” Hozzátette: 

Tudom, hogy játszottam a bandádban, de most Jamest választom.

King ezzel arra utalt, hogy 1984-ben néhány koncerten játszott a Megadeth-tel.

A Slayer, a Metallica és a Megadeth mind az 1980-as évek kaliforniai Bay Area thrash metal szcénájából nőttek ki. 

Mustaine eredetileg a Metallica gitárosa volt, de személyes feszültségek miatt kirúgták. 

Ezt követően megalapította a Megadeth-t, hogy gyorsabb és keményebb legyen az ex-bandatagoknál, míg a Metallica Kirk Hammett-tel folytatta.

Borítókép: Kerry King, a Slayer alapítója (Forrás: AFP/Daniel Karmann)

               
       
       
       

