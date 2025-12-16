nagy mártonkarácsonykirály nórafiatal családosok klubjának

Botrány karácsony előtt: miniszteri vizsgálatot kérnek a csomagszállítók miatt

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója és országgyűlési képviselő levélben fordult Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez: átfogó vizsgálatot kér a futárcégek mulasztásai miatt. A FICSAK szerint a karácsony előtti csomagkáosz nem elszigetelt panaszokból áll, hanem rendszerszintű működési zavarokra utal, amelyek sok családot hagynak napok, akár hetek óta bizonytalanságban a várt ajándékok miatt.

2025. 12. 16. 15:42
A csomagszállító cégek nehezen állják az év végi rohamot. Fotó: Pexels
Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) alapítója és országgyűlési képviselője levélben arra kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy indítson vizsgálatot a futárcégek mulasztásai ügyében – derül ki a FICSAK lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint korábban beszámoltunk róla, a karácsony előtti csomagdömping próbára teszi a csomagszállító cégeket, nem is ura mindegyik a helyzetnek. Egyre több vásárló marad ajándék nélkül karácsony előtt, miközben panaszok tömege árasztja el a közösségi oldalakat és az érintett csomagszállító cégeket. Az elveszett küldemények, a működésképtelen automaták és az elérhetetlen futárok miatt egyre dühösebbek az emberek. 

 

Vannak, akik november vége óta várnak

Lapunk is körülnézett a DPD-károsultak Facebook-csoportjában, hogy mire panaszkodnak az emberek, és az derült ki, hogy sokan vannak, akik akár november vége, december eleje óta várják a küldeményüket, és nem kapnak információt arról, hol tart a kézbesítés. Van, aki azt állítja, látta, hogy a futár lassított a házánál a furgonnal, de nem csengetett be, hanem elhajtott. 

A FICSAK szerint a problémák nem elszigetelt esetek, hanem tartósan fennálló, rendszerszintű működési zavarokra utalnak. A FICSAK álláspontja szerint ez a gyakorlat súlyosan sérti a fogyasztók biztonságérzetét és alapvető jogait. Úgy vélik, az ünnepi időszak különösen fontos időszak a családoknak, amikor a csomagok nem pusztán árucikkek, hanem ajándékok, gondosan kiválasztott meglepetések, sok esetben gyermekeknek szánt küldemények.

A számos jelzésre tekintettel Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója és országgyűlési képviselő írásban fordult Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. A levélben arra kéri a minisztert, hogy indítson átfogó vizsgálatot annak feltárására, hogy a DPD és más futárcégek betartják-e a vállalt szerződési feltételeiket, valamint hogy ezek a feltételek megfelelően védik-e a fogyasztók jogait a gyakorlatban.

 

Borítókép: A csomagszállító cégek nehezen állják az év végi rohamot (Forrás: Pexels)

 

