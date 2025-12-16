Hazudott a 112-nek, a mentőápolót meg fejbe rúgta a borsodi ámokfutó

A férfi egy januári reggelen bódult állapotban azzal hívta fel a mentőszolgálatot, hogy egy idős nő öngyilkosságot készül elkövetni egy mezőkövesdi ingatlanban. A helyszínre érkező mentősöket ellenben az fogadta, hogy

a riasztás téves, a férfi félrebeszél, agresszív, és egy gázkonvektor mellett matat egy öngyújtóval a kezében.

Maga a vádlott volt az, aki ellátást igényelt, ő azonban nem volt hajlandó a mentőautóba ülni. A mentősök csak rendőri segítséggel tudták a hordágyra fektetni a férfit, akinek felsőtestén becsatolták az öveket, ő azonban halántékon rúgta az egyik mentőápolót, akinek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett. A mentőautóban leszíjazott terhelt a gépjármű tetejét és oldalát is rugdosta, egy tárolódobozt össze is tört.