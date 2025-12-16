fejbe rúgtaférfiborsodi

Hazudott a 112-nek, a mentőápolót meg fejbe rúgta a borsodi ámokfutó

Nehéz reggel lehetett.

Magyar Nemzet
Forrás: Mezőkövesdi Járásbíróság2025. 12. 16. 17:58
illusztráció Fotó: MTI/Lakatos Péter
Tárgyalás mellőzésével döntött a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, aki 2025 januárjában Mezőkövesden fejbe rúgott egy mentőst, majd a mentőautót belülről megrongálta.

A férfi egy januári reggelen bódult állapotban azzal hívta fel a mentőszolgálatot, hogy egy idős nő öngyilkosságot készül elkövetni egy mezőkövesdi ingatlanban. A helyszínre érkező mentősöket ellenben az fogadta, hogy

 a riasztás téves, a férfi félrebeszél, agresszív, és egy gázkonvektor mellett matat egy öngyújtóval a kezében. 

Maga a vádlott volt az, aki ellátást igényelt, ő azonban nem volt hajlandó a mentőautóba ülni. A mentősök csak rendőri segítséggel tudták a hordágyra fektetni a férfit, akinek felsőtestén becsatolták az öveket, ő azonban halántékon rúgta az egyik mentőápolót, akinek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett. A mentőautóban leszíjazott terhelt a gépjármű tetejét és oldalát is rugdosta, egy tárolódobozt össze is tört.

A bíróság a vádlottal szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt egy év hat hónap – végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést szabott ki. A büntetővégzés jogerős.

