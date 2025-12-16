Továbbra is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható az ország nagy részén – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Nem a szürkeség lesz a legnagyobb gondja holnap, négy vármegyében veszélyes időjárási jelenségre figyelmeztetnek
Térképen mutatjuk, mire kell készülni.
Főként keleten és északkeleten lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás szerda kora délelőttig szinte bárhol előfordulhat, majd napközben gyenge eső, helyenként akár ónos eső is kialakulhat. Olyannyira, hogy négy vármegyében veszélyre is figyelmeztetnek. A déli, délkeleti szelet szerda hajnalig az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések is kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +2 fok között változik, de néhol hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 1 és 6 fok között alakul, néhol ennél egy-két fokkal magasabb értéket is mérhetünk.
